AK Parti, Erzincan'da 2 milletvekilliğini de aldı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da, 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimleri\'nde resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın memleketi Erzincan\'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğunu gibi yine 2 milletvekilini de AK Parti çıkardı. Süleyman Karaman birinci, Burhan Çakır ise ikinci sıradan AK Parti\'nin milletvekili oldu. İlk kez milletvekili seçilen iki aday mecliste Erzincan\'ı temsil edecek.

AK PARTİ\'Lİ VEKİLLER

Süleyman Karaman: 1956 yılında Erzincan’da doğan Süleyman Karaman, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da, lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. 1981 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını üstün başarı ile tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Karaman İngilizce biliyor.

Burhan Çakır: 1969 yılında Erzincan\'da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Muhasebe programından mezun olduktan sonra İşletme Fakültesinden mezun oldu. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan 25 ve 26\'ncı dönem milletvekili seçimlerinde Erzincan milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Genel Merkez delegesidir. Sarı Basın Kartı\'na sahip olup çeşitli yerel gazetelerde yazılar yazmaktadır. Erzincan’da mali müşavir ve ticaret ile uğraşmakta olan Burhan Çakır evli ve iki çocuk babası.

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