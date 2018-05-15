AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA) - MALATYA\'nın Darende ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptığı kazada, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ile Siraç Bingöl yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Aşağıulupınar Mahallesi\'nde meydana geldi. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında biriken yağmur suyunun tahliyesi için yapılan menfeze çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ataş ile otomobilde bulunan AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan Ataş ve Bingöl\'ün cenazelerini yaptıkları çalışmayla çıkardı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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