T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (3)

ATAŞ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Malatya'nın Darende ilçesinde bugün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ'da ceneze töreni düzenlendi

15 Mayıs 2018 21:54

ATAŞ\'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Malatya\'nın Darende ilçesinde bugün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ\'da ceneze töreni düzenlendi.
Merkez Mehmet Kutlu Bingöl Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partililer, Ataş\'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş\'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ataş ile aynı kazada yaşamını yitiren Siraç Bingöl\'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'e gönderildiği belirtildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATAŞ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Malatya DarendeAk Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç BingölEmrullah AtaşElazığMerkez Mehmet Kutlu Bingöl CamisiMilli Eğitim BakanıYılmaz GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın Bak Ak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24