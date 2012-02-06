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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına saldırı      DİYARBAKIR (A.A)

06 Şubat 2012 01:34

-AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına saldırı      DİYARBAKIR (A.A) - 05.02.2012 - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan, yaptığı açıklamada, dün akşam Kayapınar İlçe Başkanlığı binasına, bu akşam da il başkanlığına saldırı düzenlendiğini söyledi. Ses bombalı ve molotofkokteylli saldırılarda parti binalarında maddi hasar meydana geldiğini belirten Advan, ''Bu akşam il başkanlığımıza ses bombası atıldı. O patlamayınca molotofkokteylle saldırıda bulunuldu. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyet müdürlüğü ekipleriyle paylaştık. Saldırganların yakalanması istiyoruz'' dedi. AK Parti'nin bölgede halkla bütünleşmesinin bazılarında rahatsızlık yarattığını kaydeden  Advan, şunları söyledi: ''AK Parti'nin bölgede etkinliğinin artmasıyla bu tür saldırılar da arttı. Halkla bütünleşmemiz bazılarında rahatsızlık yaratıyor. Ancak, davamızdan geri döneceğimizi düşünenler yanılıyorlar. İnsan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarından bu tür saldırılara tepki göstermesini ve yanımızda olmasını bekleriz. Her fırsatta insan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının bu tür saldırıları göz ardı etmemesi lazım. Bununla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceğiz.''

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