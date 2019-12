-AK PARTİ CHP'DEN ÖZÜR BEKLİYOR ANKARA (A.A)- 02.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki bir iddiaya ilişkin Daily Telegraph gazetesine açtığı davayı kazanması ile ilgili olarak, ''Bugün bu iddialar bizzat gazete tarafından yalanlandığına göre, Londra Yüksek Mahkemesinde bu iddiaların yalan olduğuna dair hakim huzurunda beyan okunduktan sonra, The Daily Telegraph'ın avukatı da buna katıldığını ifade ettiğine göre bazı CHP milletvekillerinden ve YARSAV Başkanı'ndan güçlü bir özür bekliyoruz'' dedi. Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesinde 14 Eylül 2010 tarihinde yer alan ''AK Parti'nin İran'dan 25 milyon dolarlık maddi destek sağladığı'' iddiasının ardından yaşanan gelişmelerle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetenin, dünkü nüshasında, yanlış bilgilendirildiklerini ve iddianın doğru olmadığını dile getiren bir özür ve düzeltme yayımladığını hatırlatan Ömer Çelik, bugün de Londra'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Daily Telegraph gazetesine açtığı hakaret davasının sonuçlandığını bildirdi. Ömer Çelik, şunları kaydetti: ''Burada tabii ibret verici olan şudur; herhangi bir gazetede iktidar partisi ya da Türkiye'deki bazı siyasi partilerle ilgili bir iddiayı gündeme getirebilir. Bu iddia gündeme geldikten sonra yapılması gereken nedir? En azından her haber karşısında olduğu gibi, bu kadar spekülatif bir haber karşısında biraz temkinli olmak gerekir. Temkinli olmak yerine, CHP milletvekillerinin ve YARSAV Başkanı başta olmak üzere bazı hukukçuların hemen bu habere kredi açıp, arkasından AK Parti'ye karşı bir kapatma davası içine girmeleri Türkiye'de nasıl bir siyaset zihniyetiyle, nasıl bir muhalefet zihniyetiyle ve nasıl bir yargı zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu iddialarda bulunanlar, bugün bu iddialara kredi verenler, bugün bu iddialar bizzat gazete tarafından yalanlandığına göre Londra Yüksek Mahkemesinde bu iddiaların yalan olduğuna dair hakim huzurunda beyan okunduktan sonra, The Daily Telgraf'ın avukatı da buna katıldığını iddia ettiğine göre bazı CHP milletvekillerinden ve YARSAV Başkanı'ndan güçlü bir özür bekliyoruz. Yaptıklarının siyasi ahlakla, yargı ahlakıyla, yargı etiğiyle bağdaşmadığını, siyasi sorumluluk ve yargı sorumluluğuyla ilgisi bulunmadığını, bu sebeple de son derece yanlış bir davranış içerisine girdiklerini ifade eden bir özrü Türk kamuoyuna, partimize ve AK Parti camiasına iletmeye mecburdurlar. Aksi halde yalan bir kampanyanın, bugün tamamen yalanlanmış ve yalan olduğu ortaya çıkmış bir kampanyanın bir parçası olarak siyasi tarihimizde ve yargı tarihinde kendi yerlerini alacaklardır.''