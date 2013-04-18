T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Çaycuma İlçe Başkanı Bünyamin Bostancı istifa etti

Bostancı, genel merkeze kendisi ile ilgili çirkin iftiraların ulaştırılması sebebiyle görevinden istifa ettiğini belirtti

18 Nisan 2013 20:48

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Bünyamin Bostancı, İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

Son zamanlarda kendisiyle ilgili genel merkeze çirkin iftiraların ulaştırıldığını belirten Bostancı, "Bu iftiraları kabul etmiyorum. Allah korkusu olmayan, aile yapısına saygısı olmayan, sırf intikam ve koltuk hevesiyle haraket eden ve siyasi ikballeri uğruna her yolu mübah sayan bu kişilere acıyorum ve Allah'a havale ediyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bostancı, asılsız dedikodularla partisi ve kendisinin yıpranmaması için istifa kararı aldığını vurguladı. Bostancı, "Siyasi etik gereği yeni yönetimin tekrar sağlıklı bir şekilde oluşması adına, yönetim kurulu arkadaşlarımın da istifa etmesini uygun gördük. Allah nasip ederse önümüzdeki yerel seçimlerde Çaycuma halkına başka bir görevde hizmet etmek için aday olacağım" diye konuştu.

 

ETİKETLER

ak partizonguldakistifabünyamin bostancı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24