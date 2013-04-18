AKP Çaycuma İlçe Başkanı Bünyamin Bostancı istifa etti

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Bünyamin Bostancı, İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.

Son zamanlarda kendisiyle ilgili genel merkeze çirkin iftiraların ulaştırıldığını belirten Bostancı, "Bu iftiraları kabul etmiyorum. Allah korkusu olmayan, aile yapısına saygısı olmayan, sırf intikam ve koltuk hevesiyle haraket eden ve siyasi ikballeri uğruna her yolu mübah sayan bu kişilere acıyorum ve Allah'a havale ediyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bostancı, asılsız dedikodularla partisi ve kendisinin yıpranmaması için istifa kararı aldığını vurguladı. Bostancı, "Siyasi etik gereği yeni yönetimin tekrar sağlıklı bir şekilde oluşması adına, yönetim kurulu arkadaşlarımın da istifa etmesini uygun gördük. Allah nasip ederse önümüzdeki yerel seçimlerde Çaycuma halkına başka bir görevde hizmet etmek için aday olacağım" diye konuştu.