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Politika

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gündoğdu istifa etti

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti

27 Ekim 2017 21:00

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete\'nin, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu\'nun sunduğu istifa dilekçesini kabul ettiği öğrenildi. 2016 yılı Eylül ayında Genel Merkez tarafından atanarak göreve gelen Gündoğdu, böylelikle 1 yıllık görevini bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gündoğdu, \"İstifa ettiğim doğrudur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın söylediği gibi kadroları genç arkadaşlarımıza bırakacağız. Partim için her zaman çalışmaya devam edeceğim\" dedi. Kongre sürecine kadar İlçe Başkanlığı\'na vekaleten AK Parti Bodrum İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Akbaba\'nın atandığı öğrenildi.

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