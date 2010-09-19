-AK PARTİ BİNASINA SES BOMBASI ATILDI MALAZGİRT (A.A) - 19.09.2010 - Muş'un Malazgirt ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına ses bombası atıldı. Alınan bilgiye göre, dün gece, 100. Yıl Caddesi üzerindeki AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı binasına, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, binada hafif maddi hasar meydana geldi. Polisin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından gelen olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Saldırının ses bombasıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.