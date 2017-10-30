"AK Parti, artık inceden Atatürkçü takılacak"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin "Daha fazla Atatürk" diyeceğini iddia etti. "Atatürkçü kesimleri de kucaklayacaklarmış falan filan" diyen Hakan, "AK Parti, artık inceden Atatürkçü takılacakmış" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "AK Parti biraz da Atatürkçülük yapacakmış" başlığıyla (30 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- İstanbul ve Ankara’da oylar geriledi ya...

Yüzde 50’lik bir çıta, gözleri korkutmaya başladı ya...

- Şehirli ve eğitimli kesimlerde heyecan yaratılamıyor ya...

- Atatürk sevgisinde gitgide bir artış kaydedildi ya...

- Cumhuriyet’e eleştirel yaklaşım içinde olanlar bile “Sarı saçlım mavi gözlüm/Neredesin nerede” demeye başladı ya...

- Mustafa Kemal Paşa’nın fotoğrafları sosyal medyada fırtına gibi dolaşmaya başladı ya...

- Konya Stadı’nda bile İzmir Marşı yankılanır oldu ya...

Durumu fark eden AK Parti, artık inceden Atatürkçü takılacakmış.

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Daha fazla Atatürk diyeceklermiş, Atatürkçü kesimleri de kucaklayacaklarmış falan filan...

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Kafamda hemen deli sorular belirmeye başladı:

Acaba inandırıcı olurlar mı? Acaba Atatürkçüler, “Aslında bunlar da Atatürkçüymüş, hadi oylarımızı yağdıralım” derler mi? Buna ikna olan çıkar mı?

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Ciddi ciddi muhasebe yapıp sorulara yanıt ararken...

Aniden Maraş dondurmacısı kılığıyla höyküren “Fesli Deli Kadir” geldi aklıma.

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AK Parti’nin Atatürkçü takılmak mecburiyeti hissetmesi karşısında “Fesli Deli Kadir”in yüzünün alacağı şekli düşününce...

Öyle bir kahkaha attım ki...

Attığım kahkaha, Güzide Kasacı’dan Saba Tümer’e bütün namlı kahkahacıları işsiz bırakır.