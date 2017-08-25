Ak Parti Antalya Milletvekili Samani'nin kızı göreve iade edildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ÖNCEKİ KHK\'da ihraç listesinde yer alan Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani\'nin kızı Betül Samani Gökay, yeni KHK ile görevine iade edildi. Samani, daha önce istifa etmiş kızının göreve başlamayacağını söyledi.

Olağanüstü Hal kapsamında, 14 Temmuz akşamı yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani\'nin kızı Betül Samani Gökay\'ın adı da ihraç listesinde yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde mimar olarak görev yaparken memurluktan istifa eden Betül Samani Gökay için babası Hüseyin Samani, ihracında bir yanlışlık olabileceğini söyledi.

Samani, kızının adına otomobil almak için Bank Asya\'da 1 günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söyledi. Samani, \"Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız\" dedi.

\'KIZIM GÖREVE BAŞLAMAYACAK\'

Resmi Gazete\'de yayımlanan son KHK ile görevine iade edilen 57 kişi arasında Betül Samani Gökay da yer aldı. İhraç sonrası bir yanlışlık olduğunu dile getirdiğini anımsatan Hüseyin Samani, yayımlanan KHK ile bu düşüncesinin doğruluğunun ortaya çıktığını söyledi. İhraca itiraz ettiklerini belirten Samani, “İtirazımız düşüncemiz çerçevesinde şekillendi. Sonuçta çok sayıda açığa alınan var. Bugüne kadar açığa alınanlardan 35 bin kişi görevine dönen oldu. Son KHK ile de dönenler oldu. Bunların içinde benim kızım da var. Kızım daha öncesinden istifa etmişti, göreve başlamayacak. Mesele göreve başlama meselesi değil zaten. Maddi olarak kazanacağımız bir şey yoktu. Bizim için önemli olan, durumun öyle olmadığıydı\" dedi.

FOTOĞRAFLI