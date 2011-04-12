-AK PARTİ ADAYLARININ PROFİLİ ANKARA (A.A)- 12.04.2011 - AK Parti'nin milletvekili aday listesinde erkek adaylar çoğunlukta bulunurken, adayların büyük bölümü 35-55 yaş arasında yer alıyor. AK Parti'nin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu milletvekili aday listesinde 472 erkek, 78 kadın bulunuyor. Erkek adayların oranı yüzde 85,72 iken, kadın adayların oranı ise yüzde 14,18. AK Parti'nin milletvekili adaylarının tahsil durumu açısından değerlendirmesi ise şu şekilde: ''Doktora : 68 (yüzde 12,36) Lisans üstü: 112 (yüzde 20,36) Lisans : 334 (yüzde 60,73) Önlisans : 6 (yüzde 1,09) Lise : 20 (yüzde 3,64) Orta : 10 (yüzde 1,82)'' -YAŞA GÖRE DAĞILIM- AK Parti'nin milletvekili adaylarının yaşa göre dağılımı şöyle: ''25-30 Yaş Arası : 24 (yüzde 4) 30-35 Yaş Arası : 51 (yüzde 9) 35-45 Yaş Arası : 200 (yüzde 37) 45-55 Yaş Arası : 180 (yüzde 33) 55 Yaş Üstü : 95 (yüzde 17)'' AK Parti genel seçimler için 11 engelli aday da gösterdi. 11 engelli aday, adayların yüzde 2'sini oluşturuyor.