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Yaşam

AK LGBTİ’lerden Alperen Ocakları’na tepki

“Her sene olduğu gibi o kırmızı defteri hatırlatmak zorunda mıyız?"

20 Haziran 2017 22:54

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın LGBTİ'lerin Onur Yürüyüşü'ne izin vermeyeceklerine yönelik sözlerine AK LGBTİ'lerden yanıt geldi.

Kürşat Mircan, devlet izin verse bile LGBTİ üyelerinin yürüyüşüne izin vermeyeceklerini, gerekirse yürüyecekleri caddeyi 200 bin kişi ile kapatabileceklerini söylemişti.

Bu sözlere yanıt veren AK LGBTİ'ler adlı Twitter hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bülent Ersoy ile aynı masada yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, "Alperenler bu kareye korkudan ses edemeyip yürüyüşe mi engel olacak?" diye yazdı.

"Bazı kesimler ile aynı yolda yürüsek de ayrımcılığa, haksızlığa herzaman dur demeye devam edeceğiz. Dinimiz nefret değil sevgi dinidir" ifadelerini paylaşan AK LGBTİ'ler, "Lgbti bireylerine nefret kusanlar, bir zamanlar kadınları cadı diye yakan Roma engizisyonuna benziyor" diyerek Alperenlere sert çıktı.

AK LGBTİ'ler paylaşımlarının sonunda "Alperen ocaklarına, her sene olduğu gibi o kırmızı defteri hatırlatmak zorundamıyız?" demesi dikkat çekti.

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