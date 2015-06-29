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AK LGBTİ: Yalnız bırakıldık

AK LGBTİ’liler, LGBTİ Onur Yürüyüşü sırasında bir üyelerinin gözüne kapsül isabet ettiğini ancak yalnız bırakıldıklarını söyledi

29 Haziran 2015 19:28

AK LGBTİ, Twitter hesabından 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü sırasında bir AK LGBTİ üyesinin gözüne kapsül isabet ettiğini, ancak bu kişinin sırf AK LGBTİ üyesi olması nedeniyle yalnız bırakıldığını iddia etti.

AK LGBTİ, dün Taksim'de gerçekleşen yürüyüşle ilgili “Gözüne kapsül isabet eden arkadaşımız sırf AK LGBTİ üyesi diye yalnız bırakılmıştır" diye yazdı. 

AK-LGBTİ ekibinin kurucularından Melih Meşeli, Pınar Öğünç’e yaptığı açıklamada, AK LGBTİ’nin sosyal medya hesaplarında genellikle AKP’li LGBTİ bireylerin olduğunu, yanı sıra Saadet Partili ve MHP'lilerin de bulunduğunu söylemişti.

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