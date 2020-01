AK LGBTİ: Erdoğan, önünde gökkuşağı bayrağı açtığımızda "Hoş gelmişler" dedi

Muhafazakar eşcinsel örgütü AK LGBTİ, kendisine gelen eleştirilere yönelik yayımladıkları açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'deki mitinginde ortaya çıktık. Gökkuşağı bayraklarını açtık. Onur yürüyüşü, 'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşü derken bugünlere geldik. Twitter'dan ilk twitimizi attık 'Alışın Heryerdeyiz.!' dedik. İnsanlar şaşırdı. Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtık. "Hoşgelmişler" dedi Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar bizimle ilk ozaman tanıştı" ifadesi yer aldı.

AK LGBTİ örgütünün Facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Muhafazakar eş cinsellik: AK LGBTİ'nin ortaya çıkışı

"İlk İstanbul - Ankara arasındaki hızlı tren açılışındaydık. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'deki mitinginde ortaya çıktık. Gökkuşağı bayraklarını açtık. Onur yürüyüşü, "Uyuşturucuya hayır" yürüyüşü derken bugünlere geldik. Twitter'dan ilk twitimizi attık "Alışın Heryerdeyiz.!" dedik. İnsanlar şaşırdı. Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtık. "Hoşgelmişler" dedi Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar bizimle ilk ozaman tanıştı.

"AK LGBTİ; Hahahaha... Ne oldu? neden gülüyorsun? CHP'li, HDP'li hadi onu geçtik, MHP'li de olunca şoke olmadın da, AK Parti'nin yanında duran, ona destek olan LGBTİ bireylerini görüce neden şoke oldun? Herkes bunu yaptı. Evet... Muhafazakar eşcinseller dediler bize. Evet biz muhafazakar eşcinselleriz. Bunda şaşılacak ne var?

"Onlara göre; bir eşcinsel dinsiz olmalıymış ya da Hristiyan olmalıymış. Allah'a inanmamalı hatta komünist olmalıymış. Aslında ben buna gülerim. Bu gülünecek birşey. Evet... Çünkü bir insanın cinsel kimliği, senin inancına, senin benimsediğin, inandığın ve desteklediğin siyasi partiyi de belirler demek istiyorlarmış. Böyle bir kafa yapısı olabilir mi?

"Aslında olay, bu zamana kadar insanların gerçek bir demokrasi anlayışına hazır olmadığını, benimseyemediğini gösterir. Bu zamana kadar hangi hükümet, hangi siyasi oluşum, bu denli özgürlük sunmuş ki değil mi? Ani bir özgürlük vurgusu insanları şaşırtmış olmalı.

"Bize muhalefet eden birçok dernek, aktivist, gazeteci aslında bizim AK Parti'yi destekleyen, sadece 'insanlar' olduğumuz gerçeğini unutmuş. Bizler eşcinsel olabiliriz. Fakat bizim eşcinsel oluşumuz, ülkemiz adına çalışan bir siyasi partiye ya da hükümete destek veremeyeceğimiz anlamına gelmez. Cinsel kimliklerimiz sadece bize has olan bir özelliktir. LGBTİ bireyi olmamız, ülkemizin gidişatına yön verecek ve yaptığı politikaları desteklekleyip desteklemeyeceğimiz anlamınada gelmez. Eşcinsellerin sağ görüşlü ya da sol görüşlü olması diye bir ayrımda yapılamaz. Eşcinseller illa sol görüşlü olacak diye de bir kural da yoktur.

"AK LGBTİ sağ görüşlü bir partiyi savunuyor diye yaygara koparmakta mantıksızdır. Evet AK LGBTİ sağ görüşlü bir partiyi destekliyor.

"Gezi olaylarında, birçok LGBTİ bireyi savunan aktivist ve gruplar daha fazla özgürlük diyerek ortaya çıktı. Bağırdılar çağırdılar, özgürlük adı altında, sokak ortasında soyundular öpüştüler seviştiler... "Velev ki i.neyiz", "Yasak ne ayol?" dövizleriyle ortalıklarda gezdiler. Ülkemiz için yapılan onca şeyi görmezden gelerek daha fazla özgürlük adına ortalığı yakıp yıktılar. Hatta olayı öyle bir yere getirdiler ki 30 yıldır sınırlarımızda, asker, çoluk, cocuk, Kürt, Türk katleden terörist örgütleri ve onların siyasi uzantıları ile birlik olup kendi ülkesinin başbakanına saldırdılar, özgürlük adı altında...

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin kutsal saydığı ramazan ayında bile öyle sahnelere şahit olduk ki bir LGBTİ bireyi olarak benim bile utanmama sebep oldular. HDP, CHP, Fetullah Gülen medyası ve Aydın Doğan medyasının büyük desteğini arkasına aldılar. Sokaklarda, sosyal medyada da provokatif eylemlere imza attılar, sosyal medya hesapları üzerinden +18'lik görüntülerini paylaştılar, vatandaşları çileden çıkarttılar... Bizim ortaya çıkmamızın hikayesi de işte burada başlıyor...

"İnsanlar, eşcinselleri, o zaman hiç olmadığı kadar yanlış tanıdılar. Biz de ortaya çıkıp dedik ki: "Yapmayın, gerçek eşcinseller bunlar değil! Muhafazakar eşcinsellerde vardır.

"Zaten geçmişte, eşcinseller ile ilgili ön yargı fazlasıyla varken, bu olaylar sırasında, önyargı tavan yaptı. Nefret söylemleri şiddetlendi. Eşcinselleri farklı tanıdı halk. Aslında bazıları farklı tanıttılar. Biz eşcinseller için gerçekten çok zor bir durum... Daha önce bunu birçok kez yazdım. Eşcinselleri kullandılar diye. Evet . Maalesef bazı odaklar, kendi siyasi emelleri için LGBTİ dernekleri, LGBTİ bireylerini kullandı ve biz eşcinsellerin zararına oldu. Şimdi de algıyı kırmaya çabalıyorlar ama artık çok zor. Özgürlük ararken başkalarının özgürlüğünü ve hakkını gasp ettiler. Ülkenin dini inançları ile dalga geçtiler, örf adet ve geleneklerine hakaret ettiler. Birde üstüne üstlük, bu ülkede hak ve özgürlük arayışına giriyorlar. Böyle hak aranmaz. Bu şekilde özgürlük kimseye verilmez.

Bunlar bizimle de dalga geçtiler. Gazetelerine yazdılar "Destur Ak İ.neler geliyor!" diye. Neymiş efendim; hem müslüman hem eşcinsel olamazmış. Sen hem içki içip, milletin karısına kızına asılırken Elhamdürüllah Müslümanım diyebiliyorsan, bizim Müslümanlığımızı sorgulaman da abes kaçıyor. Eşcinsel olmakla müslüman olmanın manası nedir? Hepimizin inancı kendinedir. Hepimizin neye inandığı farklı olabilir, tıpkı cinsel kimliklerimiz gibi. Neymiş efendim "Kur'anda lut kavmi varmış" Kur'anda içkinin haram olduğuda yazıyor, zinanın yasak olduğu, kumarın yasak olduğu da yazıyor. Yalan söyemenin yasak olduğu da yazıyor. Yani herkes bizim günahlarımızın peşine düşmüş, kendini adeta kanatlı melek sanıyor.

Madem eşcinselsiniz, İslamda eşcinsellik haram, Müslüman olamazsınız diyorlar. Bu tamamen deli saçması bir düşüncedir. İnsanlar günah işlediklerinde dininden vazgeçmezler. İnsanlar içki içince günah işledim deyip dininden vazgeçer mi?

"Eşcinsellik günah mı?" diyeceksiniz. Aslında bir erkeğin bir erkeğe aşık olması, onu sevmesi günah sayılır mı? Aşkın günahı var mıdır? Kutsal kitabımızda zinanın haram kılındığını biliyoruz. Zina; kadına da haramdır, erkeğe de haramdır. Zina ne demektir önce onu bilmemiz gerek. Zina: Nikah dışında yapılan cinsel ilişkidir. O yüzden erkek kadın ya da eşcinsel, kim olursa olsun, nikah dışında yapılan cinsel ilişki haramdır. Biz bunu biliyoruz. Fakat bir erkeğin diğer bir erkeğe olan sevgisi ya da aşkı günah mıdır sorusu dinen tartışılır.

"Tüm bu olanlar, AK LGBTİ hakkında söylenen ve yazılan eleştiriler, bizim sadece AK Partili olmamızdan kaynaklanıyor aslında. Ötekileştirilmekten dem vuranlar, LGBTİ savunucuları, medya yazarları yada diğer LGBTİ bireyleri, kendinden olanlarıda ötekileştiriyor bilerek ya da bilmeyerek. Hükümette görevli ya da bazı gazete yazarlarının, kişilerin, eşcinsellikle ilgili bazı söylemleri kendi kişisel hür ve özgür düşüncelerini bağlar. Bizim asıl derdimiz ülkemiz ve gidişatı yönündedir. Ak Partili olmamız, eşcinsel kimliğimizin dışında bir durumdur. Bizler Ak Parti'yi ve izlediği siyasi politikalarını destekleyen bir topluluğuz. Eşcinsel olmamızda, bizi ak partili eşcinseller olarak ortaya çıkarttı.

"Bizler; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Ak parti'yi, ülkemiz ve geleceğimiz bakımından daima destekleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz açısından yapılan onca yatırımı görmezden gelecek kadar nankör değiliz. LGBTİ hak ve özgürlüklerinin, Ak Parti hükümeti tarafından mutlaka anayasada olacağından eminiz. Gerekiyorsa hükümet ile anayasal hak ve özgürlükleri düzenleyen maddeler için çalışmaya da hazırız. Eşcinselliğin, ülkemizde yeteri kadar anlatılmadığının ya da yanlış anlatıldığının farkındayız. İnsan olduğumuzun unutulup, özellikle Tv kanallarında, eşcinsellerin bir komedi unsuru olarak işlenmesi, hakarete varan söylemlerin, onur kırıcı davranışların, ayrımcılığın, bir son bulması ve cinsel kimliğe bakılmaksızın kişisel hakların korunması, eşcinsellikten çok, insani bir hak olduğunu vurgulamak gerekir. 80 milyon insanın arasında LGBTİ bireyleride vardır. Dışlamak, ötekileştirmek, hiç bir insani duygu ile bağdaşmamaktadır. LGBTİ bireyleri hak ve özgürlükleri bir lütuf değil. Bir hak olduğunu bilmek gereklidir. Bu sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde bu tür olaylara rastlamak mümkün. Ben bunların, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiyemiz de çözüleceğinden eminim.

"LGBTİ bireylerinin de, kendi üzerine düşeni yapması gerekir. Örf adet ve geleneklerimize uygun yaşayış tarzı benimsemek, kendi hayat biçimini, başkasının hayat biçimine taciz etmeden yaşaması, başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmeden, inancına, hayat tarzına, düşüncelerine saygı duymaları gerekir. Unutmamak gerekir ki; bazı şeyler saygı ve sevgi ile kazanılır. Kimse kimseyi kabul etmek zorunluluğu yoktur.

"Bizler her ne kadar eşcinsel olsakta, gelenek ve göreneklerimize bağlı insanlarız. Kimimiz namaz kılar, camiye gider, Kur'an dinlemekten hoşlanırız. Çünkü her şeyden önce bizler insanız ve inandığımız değerler var. Her insan gibi günahlarımız vardır evet kabul ediyoruz. Ama bunu sorgulamak Allah'ın işidir. İnsanlar neden Allah'ın işine burnunu sokar ? Eşcinselliğin tek günahı bir erkeğe aşk olmak değil, zina yapmaktır. Bu herkes için geçerli bir günahtır. Ama aramızda hiç seks yapmamış LGBTİ bireyleride vardır. Şimdi onlar sadece birini sevdiği için günah mı işliyor? Orası Allah'a kalmıştır.

14.10.2016

AKLGBTİ Yöneticileri