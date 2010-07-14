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Yaşam

Ajda'nın mayosu Bihter'in finalini ezdi geçti

Mayoyla sahneye çıkan Ajda Pekkan, finaliyle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Beren Saat'i ezdi geçti.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Mayoyla sahneye çıkan Ajda Pekkan, finaliyle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Beren Saat'i ezdi geçti. Pekkan, geçen ay en çok habere konu olan isimlerin listesinde zirveye oturdu.

Mayolu çıktığı konserle olay yaratan Ajda Pekkan, geçen ay Aşk-ı Memnu'nun final sahnesiyle adından söz ettiren Beren Saat'e fark attı!

Pekkan, Medya Takip Merkezi'nin (MTM), düzenli olarak hazırladığı, Ayın Magazin Gündemi Raporu'na göre haberlerinde yüzde 45 oranında artış sağlayarak, ilk sırada yer aldı.

Açıkhava konserlerinin vazgeçilmez ismi olan Pekkan, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde sergilediği performansıyla gündemde sıkça yer buldu. Estetik yaptırdığı iddialarıyla da basının yakın takibinde olan Pekkan, ay boyunca 1.320 haberde yer aldı.

Beren Saat ise 1.238 habere konu olarak üçüncü sırada yer buldu. Ünlü oyuncu, ay boyunca Aşk-ı Memnu dizisi, oynadığı reklam filmleri ve özel hayatıyla basının yakın markajındaydı. Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) filminde Barbie'yi seslendirmesi nedeniyle de sıkça gündemde yer bulan Beren Saat, konu olduğu haber sayısıyla rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da gerisinde kaldı. Tatlıtuğ, haziran ayı boyunca 1.284 haberde yer aldı.

Demet Akalın'a 'evlilik' reytingi

DEMET Akalın ay boyunca yaptığı açıklamaları ve konserleriyle sıkça gündemde yer alan bir diğer medyatik yüz oldu. Akalın, eşi Önder Bekensir'den boşanma kararı aldığını açıklaması ve daha sonra vazgeçtiğini söylemesiyle basının yakın takibindeydi. 'Demet Akalın&Önder Bekensir ile Evlilik Hayatı' programı da popçunun popülerliğini artıran bir diğer konu başlığıydı.

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