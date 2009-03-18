Ajda'nın Kürtçe şarkısı büyük yankı uyandırdı

Aile içi şiddete karşı acil yardım hattının tanıtımı amacıyla geçen hafta Ajda Pekkan ile
sahneye çıkan Aynur Doğan, özellikle Ajda Pekkan'ın Kürtçe şarkı söylemesinin "büyük
yankı" uyandırdığını söyledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Kadın Enstitüsü ve İspanyol hükümeti
tarafından kadın haklarına destek için düzenlenen "O Kadınlar İnanıyor" başlıklı
festival kapsamında dün konser veren Aynur, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"Ajda Pekkan ile yaptığı düetin ön yargıları kırıp, insanlara cesaret vereceğini
ve böylece bu tür konserlerin devamının geleceğini" belirtti.
Sezen Aksu söyleseydi bu kadar yankı olmazdı
"Türkiye'nin süper starı Ajda Pekkan'dan kimse Kürtçe şarkı söylemesini
beklemediğini" kaydeden Aynur, "Sezen Aksu söyleseydi bu kadar yankı olmazdı.
Çünkü Sezen Aksu bu tip sosyal sorumluluklarda yer alan, duyarlılık gösteren
biri. Ajda ise daha Batılı duran bir sanatçı. Ondan dolayı insanlar şok oldu ve
ciddi anlamda yankı yarattı. Ajda'nın çıkıp Kürtçe şarkı söyleyerek böyle bir ön
yargı olmaması gerektiğini göstermesi, hem Türkler, hem Kürtler, hem de
siyasetçiler için cesaret verici bir adım oldu" dedi.
Bunun 30 yıl önce olması gerekirdi
Ajda Pekkan ile birlikte şarkı söylemesinin ardından Türk televizyon ve
basınından yoğun ilgi gördüğünü ve teklifler aldığını ifade eden Aynur, "Bana
göre aslında çok da büyütülecek bir olay değildi, belki de 30 yıl önce olması
gerekirdi. Yani biz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Aslında halkların birbirlerini
anlamasında hiçbir sorun yok, ben bunu gördüm. Ama Ajda olmasından dolayı çok
ciddi bir ses getirdi. Medya ve televizyon programlarının ilgi odağı oldum, ancak
ben gelen teklifleri kabul etmedim, çünkü bunu rant olarak kullanmak istemedim"
diye konuştu.
Yaptığı müzik ve katıldığı televizyon programları veya etkinliklerden
dolayı "hiçbir zaman, hiç kimseden" baskı görmediğini ifade eden Aynur, "Ben en
iyi bildiğimi, müziği, temiz bir şekilde yapıyorum. Sadece Türkiye coğrafyasına
değil, dünyaya bakıyorum. Benim yaptığım sadece kendi dilimde şarkı söylemek.
Bunu hiç kimse de değiştiremez, her zaman her yerde müzikal bir dilde konuşmak
istiyorum" dedi.
Yurt dışında konserler vermesine rağmen Türkiye'de sadece bazı
festivallere katıldığını, ama henüz konser veremediğini anlatan Aynur, "Bu tabii
ki, halen bir şeylerin kabul edilmediğini gösteriyor. Kimsenin bir konser
organize etmek için ön ayak olmadığını görüyorum. Bu da herhalde ya korku ya da
suya sabuna dokunmamaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yeni albümünün çalışmaları için İspanya'dan Almanya'ya geçen
şarkıcı, bir-iki ay içerisinde albümün tamamlanacağı umudunu dile getirdi.