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Ajda yuhalandığı yere 46 sene sonra gitti

Adana’ya yıllar sonra kendi adını taşıyan koleksiyonun tanıtımı için geldiğinde yoğun ilgiyle karşılaştı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24- Süperstar Ajda Pekkan, 1965’te yuhalanıp, domates yağmuruna tutulduğu Adana’ya yıllar sonra kendi adını taşıyan koleksiyonun tanıtımı için geldiğinde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Pekkan yıllar sonra geldiği Adana’da özellikle kadınlardan büyük ilgi gördü.

 Pekkan, ardından Mersin’de moda severlerle buluştu. Burada da yoğun ilgi gören Ajda Pekkan, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Pekkan, 2011 ilkbahar yaz sezonu için özel tasarladığı ’Ajda Pekkan for Twist’ koleksiyonu tanıtımı kapsamında mağazanın Adana Ziyapaşa Bulvarı’ndaki şubesine geldi. Özellikle kadınlar, saatler öncesinden ünlü şarkıcıyı görmek için mağazaya akın etti. Yaklaşık 200 kişi, oluşturulan güvenlik çemberi dışında Süper Star’ı görebilmek için birbirleriyle yarıştı.Pekkan, 1965’de Adana’da verdiği konserde yuhalanıp, domates yağmuruna tutulmuş, aynı yıl, ’Her yerde kar var’ plağı ile müzik dünyasına damga vurmuştu. Pekkan, yaşadığı bu kötü olay nedeniyle Adana’ya bir daha gelmemişti.

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