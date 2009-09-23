Ajda TRT'nin teklifini reddetti

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 2010'da Norveç'te yapılacak yarışma için ünlü sanatçı Ajda Pekkan'a teklif götürdü.



Hadise'nin dördüncü olmasının ardından 2010'da Norveç'te yapılacak yarışma için kolları erken sıvayan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'a teklif götürdü. "Her dönemin sanatçısı" dediği Pekkan'ın geçen yaz konserlerindeki performansından etkilenerek bu teklifi yapan Şahin, Süperstar'a "Türkiye'yi en iyi şekilde sizin temsil edeceğinize inancımız sonsuzdur. Para sorun değil, hangi müzisyenle isterseniz çalışabilirsizin" dedi.



Ben o heyecanı bir kez yaşadım



Eurovision'a 1980 yılında 'Petrol' şarkısıyla katılan ve 23 puan alıp 15. olan Ajda Pekkan, çok mutlu oldu ancak teklifi geri çevirdi. Geçen hafta Ankara'ya giden Pekkan, Şahin'e kendisini düşündüğü için teşekkür edip şunları söyledi: "Ben o heyecanı bir kez yaşadım. Başka arkadaşlar da yaşamalı. Genç arkadaşlarımın önünü kapatmak istemem. Kimi seçerseniz seçin eminim çok başarılı olacaktır."



