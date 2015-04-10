Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Mavi'nin 2015 ilkbahar-yaz kampanyasının reklam filmi için bir araya geldi. İkili, "Çok mu Çok Mavi'yiz" isimli kampanyada, bir jean ve bir tişörtle stil sahibi olmaya dikkat çekiyor. Reklam filminde şarkı söyleyen Sarıkaya, "Ajda Pekkan'dan düet teklifi alırsam çok mutlu olurum" dedi.

Ali Taran'ın yönettiği reklam filmi 13 Nisan'da ekranlara gelmeye başlayacak. Reklam filminin tanıtımı önceki gün yapıldı. Mavi'nin CEO'su Cüneyt Yavuz'un evsahipliği yaptığı tanıtıma katılan ünlü oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Organizasyon sırasında iki ünlü oyuncunun birlikte fotoğraf çektirmesine izin verilmedi. Görevliler, "Prosedür gereği buna izin vermiyoruz" dedi.

Serenay Sarıkaya, "Mavi'yle rüya gibi iki sezon geçirdik. Yeni reklamımız çok genç, çok cool, çok içten, kısaca çok 'biz gibi' oldu. Hepinizin beğeneceğinden eminim" dedi. Reklam filminde şarkı söyleyen oyuncu, "Albüm yapacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben Ajda Pekkan dinlerim. Biraz nostalji seviyorum. Eski şarkıları dinlemeyi seviyorum. Ajda Pekkan'dan düet teklifi alırsam çok mutlu olurum ama şu an için böyle bir şey olmaz, sanıyorum."