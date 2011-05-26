Ajda Pekkan'dan Bağış'a: Sizin için canımızı vermeye hazırız

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Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bilfen Okulları Filarmoni Orkestrası'nın TİM Maslak Show Center'da verdiği konseri izledi.İlköğretim öğrencilerinden oluşan filarmoni orkestrası ve korosunun yıl sonu gösterisinde sahneye çıkan sanatçı Ajda Pekkan, ilk kez bir çocuk gösterisinde sahne aldığını söyledi.Sahneye ''Hoş Gör Sen'' şarkısıyla çıkan Pekkan, öğrencilerin performansından çok etkilendiğini ifade ederek, ''Helal olsun sana Bilfen! Siz ne kadar şanslı çocuklarsınız, biz bu noktaya düşe kalka geldik, sizler akademik olarak da mükemmel bir eğitim alıyorsunuz ve çok yeteneklisiniz. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bugüne kadar hiçbir şey istemedim ama şarkı söylemek için 100 yıl daha yaşamak isterdim'' diye konuştu.Ajda Pekkan, konserde Egemen Bağış'a da seslenerek şunları söyledi: "Sayın Bakanım. Her zaman sanat ve sanatçının yanında oluyorsunuz. Ülkemizin önünü açıyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizin için canımızı vermeye hazırız. Siz hep yanımızda olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."Bilfen Okulları'nın her yıl düzenlediği geleneksel yıl sonu gösterisinde öğrenciler, Pekkan'ın şarkılarından oluşan repertuvar sundu, dans gösterisi de yapıldı.Ajda Pekkan'ın yanı sıra Hakan Aysev ve Eda Özülkü'nün sahneye çıktığı gecede öğrenciler, kendileriyle sahne alan Pekkan'a çiçek verdi.Geceye, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ın yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu, Toplum Geliştirme Merkezi Başkanı Saadet Gülbaran ve eşi Hasan Gülbaran ile sanatçı Nebahat Çehre'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.