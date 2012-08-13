Ajda Pekkan'dan 1 milyon liralık dudak davası

Ajda Pekkan gözlerini kurbağaya, dudaklarını maymun poposuna benzeten ünlü plastik cerrah Prof. Dr. Durak’a 1 milyonluk tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Ajda Pekkan, katıldığı “Uçankuş” isimli programda fiziksel görüntüsüyle ilgili ağır benzetmeler yapan Prof. Dr. Nazım Durak’a 1 milyonluk manevi tazminat davası açacağını açıkladı. Ajda Pekkan’ın estetik ameliyatlarının çok başarısız bulduğunu belirten ünlü estetik cerrah Durak, konuk olduğu programda şunları söyledi: “Ajda’nın estetikleriyle gündeme gelmesine katılmıyorum. Ne bir hayır kurumuna yardım yapmıştır, ne bir çocuğu evlatlık almıştır. Giydiği çorapla bacağını genç kız gibi gösterebilir ama benim için hiçbir özelliği yoktur. Sanıyorum 10-15 estetik operasyon geçirmiş. Operasyonları da çok başarısız. Hilkat garibesine benziyor. Kurbağa gibi bakıyor gözleri. Dudakları maymun poposu gibi... Ajda Hanım’ı kesinlikle beğenmiyorum...”

Durak’ın sözleri üzerine “Bu adamın profesör olması insanı üzüyor” diyen Pekkan, çok sinirlendi ve hemen avukatı Osman Hacıbekiroğlu’na talimat vererek dava açmasını istedi. Durak hakkında bugün 1 milyonluk dava açacaklarını bildiren Hacıbekiroğlu şu açıklamayı yaptı:

“Nazım Durak hakkında hakaretten suç duyurusunda bulunuyoruz, ayrıca 1 milyonluk manevi tazminat davası açıyoruz. Basın yayın yoluyla işlendiği için bu ağırlaştırılmış suç kapsamına giriyor. Ayrıca Durak’ı Türk Tabipler Birliği’ne de şikâyet edip meslek kurallarına aykırı davrandığını belirterek meslekten atılmasını isteyeceğiz. O programda çirkinlikten bahsettiler ama ortada bir çirkinlik vardı; o da bir profesör doktorun böyle açıklamalar yapmasıydı. Ajda Hanımın da en şaşırdığı şey bu oldu.”

Durak: Olan bir şeyden bahsettim

Kendisine başvuran kadınların “Ajda Pekkan’a benzemek istemiyorum” dediklerini belirten Prof. Dr. Nazım Durak, “Dava açmak Ajda hanımın bileceği bir şey ama ben olan bir şeyden bahsettim. Hakaret kastım yoktu. Asıl Ajda’yı bu hale getiren doktorlar utansın. Ayrıca meslekten ihraç talebi de çok komik. Ben bir hastama yüz kızartıcı bir şey mi yaptım ki, böyle bir talepte bulunacaklar?”dedi.