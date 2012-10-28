Ajda Pekkan sahnede düştü

Ajda Pekkan , bayram programı kapsamında dün akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Pekkan sahnede düştü ancak büyük bir sorun yaşanmadı.

Orhan Gencebay ’ı n 60. Onur gecesinde sahneye çıkmamasını eleştirenlere kızan Ajda Pekkan ‘Ben üzerime düşeni yaptım.Gelemeyeceğimi söylemek için aradım. Herkesin kariyerinde durması gereken bir nokta var. Albümde yer aldım diye bütün konserlerinde olacağım anlamına gelmez’ dedi.

Ajda Pekkan, sahnede bir de tatsız sürpriz yaşadı. Programı sırasında düşen Ajda Pekkan’ın yardımına Taşkın Sabah yetişti. Dizi kanayan Ajda Pekkan durumu idare edip şarkılarını söylemeyip dans etmeye devam etti.

Sahneden indiğinde pantolonundaki kan izleri dikkat çekti. Ajda Pekkan ‘Benim keyfim yerinde olunca her şey ters gidiyor. Sahnede de küçük bir kaza atlattım. Ama önemli degil’ dedi. Ajda Pekkan’a ilk yardım odasında yardımcıları tarafından yapıldı.