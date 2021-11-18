Ajda Pekkan'ın fotoğrafı Times Meydanı’nda

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bulunan bir binanın üzerindeki dijital ekranda yayınlanan fotoğrafının olduğu reklamı sosyal medyada paylaştı.

Şarkıcı, o karenin altına “Times Meydanı’nda bir süperstar var!” yazdı.

Ajda Pekkan’ın “Son ablümüm” dediği ‘Ajda’nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi uyandırmıştı. Bazı takipççiler fotoğraflarda ‘photohsop’un abartıldığını ifade etse de, Pekkan’ın birçok hayranı ‘Kim photoshop yapmıyor ki!’ diyerek sanatçıya destek vermişti.