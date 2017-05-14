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Ajda Pekkan: Çocuğum kulislerde büyüyemezdi

"Şarkılarım var, konserlerim var, albümlerim var… "

14 Mayıs 2017 21:19

Şarkıcı Ajda Pekkan, “Çocuk özlemi çekmiyor musunuz?” sorusuna "Şartlar uygun olsaydı mutlaka doğururdum. Elbette imkanlarım vardı ama istemedim. Çünkü sürekli yanında olamazdım. O çocuk kulislerde büyüyemezdi" yanıtını verdi. 

Yüksel Şengül'ün haberine göre Pekkan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Evlat edinmek gibi bir olaya da girmek istemedim. Müzik benim çocuğum, aşkım, varlığım, hayat kaynağım. Bu nedenle Anneler Günü, bayram gibi özel günlerde çocuğum yok diye düşünmüyorum asla. Şarkılarım var, konserlerim var, albümlerim var… Herkes çocuklarıyla ben de onlarla övünç duyuyorum, kıvanç duyuyorum."

“Yıllardır iki kişilik yaşıyorum. Ajda ve Ajda Pekkan… Ajda hep fedakarlık yapan taraf oldu. Ajda Pekkan'ın üzerinde Ajda'nın çok emeği, çok alın teri var. Ajda, Ajda Pekkan'ın annesi gibi ona hep kol kanat gerdi, germeye devam ediyor. Her ikisini de seviyorum."

 “Nurlar içinde yatsın, annem Nevin Pekkan'ın elini en son 1999'daki Anneler Günü'nde öpmüştüm. Onu çok özlüyorum."

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