-AJAX'IN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ARDA YORUMU İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Galatasaray'ın yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış maçında bugün sarı-kırmızılı takım ile karşılaşacak olan Hollanda'nın Ajax takımının teknik direktörü Frank De Boer, "Arda'nın Avrupa'da oynayabilmesi için önce kendisini burada çok iyi geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer, Ali Sami Yen Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, açılış maçına aldıkları davetten dolayı büyük onur duyduklarını belirterek, ''Bu stat tarih kokuyor, birçok anı var burada. Bu anıları unutmamak, korumak lazım ama Galatasaray çok büyük bir kulüp olarak yeni bir stadı da hak ediyor. Bu akşam çok harika bir atmosfer olacağını hissediyorum. Gayet fanatik bir taraftar kitlesi var burada. İki takımın da hücumda oynayacağı keyifli bir maç olacağını ümit ediyorum'' diye konuştu. Türk Telekom Arena'yı televizyon ve fotoğraflarda gördüğünü anlatan Hollandalı teknik adam, ''Amsterdam Arena'ya oldukça benzediğini düşünüyorum, çok güzel görünüyor'' dedi. Sarı-kırmızılı taraftarları unutamadığını dile getiren Frank De Boer, şöyle devam etti: ''Galatasaray denince unutamadığım şey çok fanatik bir taraftar kitlesine sahip olmasıdır. Maçlara gittiğimizde her yerde sıcak ve tutkulu bir taraftar ile karşılaştık. Isınma hareketlerimiz esnasında destekleriyle bizi çok iyi motive etmişlerdi. İlk maça çıktığımı hiç unutamıyorum. Taraftar benden selam bekliyordu. Selamı verdim, ardından sahanın diğer tarafında da bu selamı vermem gerekiyordu. Bu benim için unutulmaz bir anıydı.'' Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın Avrupa'da oynayıp oynamayacağına ilişkin bir soru üzerine De Boer, ''Tabii ki fırsatlar olabilir. Önce kendisinin burada çok iyi geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu her oyuncu için geçerlidir. Tabii iyi bir kulüp, güzel bir teklif getirdiğinde değerlendirmek gerekir. Türkiye'yi futbol anlamında uyuyan bir dev olarak görüyorum. Çok büyük bir potansiyel var ve zamanla stabil bir futbol ülkesine dönüşebilir. Herkes futbolu çok seviyor, ciddi bir futbol tutkusu var. Altyapıya da gereken yatırımları yapmak lazım'' ifadelerini kullandı. Ajax'ın altyapısında 4,5 yıl görev yaptığını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, ''Antrenörlük anlamında gerekli belgeleri aldım. Martin Jol ayrıldıktan sonra Ajax yönetimi bana böyle bir teklifte bulundu. Üzerimizde tabii ki baskı var. Ajax olarak her zaman kazanmamız gerekiyor. Biz de bu felsefeyi sürdürmek üzere buradayız'' diyerek sözlerini tamamladı.