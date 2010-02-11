Ajax'ı bile kıskandırdı

T24 - Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Dardanel, oyuncu fabrikası Ajax’ın bile dikkatini çekti. Ünlü Hollanda kulübü, Çanakkale ekibine ortak çalışma teklif etti.





Bank Asya 1. Lig ekibi Dardanelspor’un futbolcu yetiştirme konusundaki şöhreti ülke dışına taştı. Haberturk'ten Mustafa Çevik'in haberine göre dünya futboluna yüzlerce yıldız kazandıran Ajax’ın modelini benimseyen Dardanel, bu işi o kadar iyi yaptı ki örnek aldığı Hollanda ekibinden bile ortak çalışma teklifi aldı.



Dardanelspor Genel Müdürü Nahit Güzel, “Başkanımız Niyazi Önen önderliğinde altyapıya önem verdik. Bunun meyvelerini topluyoruz. Bugün 25 kişilik profosyonel kadromuzun 18’i futbol okulumuzdan yetişen gençler. 6 oyuncumuz da ümit milli, A ve B gençmilli takımlarda olmak üzere çeşitli kategorilerde ülkemize hizmet ediyor. Transfer döneminde tüm takımlar oyuncu ararken biz kendi yetiştirdiğimiz evlatlarımıza bakıyoruz. Bank Asya’nın en genç takımıyız. Ajax’tan ortak çalışma teklifi gelmesi doğru yolda olduğumuzun en güzel örneği. Günü değil geleceği kurtarıyoruz” dedi.





Transferlerden 15-20 milyon dolar kazandı



Bank Asya’da birçok kulüp gırtlağına kadar borca batmışken, Çanakkale Dardanel son 10 senede yetiştirip milyon dolarlara sattığı oyuncular sayesinde kasasını doldurdu. Bu süreçte Dardanel’in transferden 15-20 milyon dolara yakın bir para kazandığı öğrenildi.





