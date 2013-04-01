Ajanlıkla suçlanan İranlı'lar, MİT'in kameraya görüntü eklediğini iddia etti

Iğdır'da casusluk iddiasıyla Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 20'şer yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan İranlı Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek ile Shahram Zargham Khoei, kamerada MİT'in incelemesinden sonra ortaya çıkan görüntüleri kabul etmedi

DHA muhabiri Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, Iğdır'da 2011 yılında MİT, Vilayet, Emniyet Müdürlüğü gibi binaların fotoğraflarını çekerken yakalanan ve ülkeleri adına casusluk yapmakla suçlanan 2 İranlı ile bunlara para karşılığı bilgi sızdırdığı öne sürülen yöre halkından 9 kişi hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Bugün yapılan 4'üncü duruşmada tutuklu sanıklar İranlı Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek ile Shahram Zargham Khoei ve Timur Ağrı hazır bulundu. İranlı Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek'in annesi, eşi ve 2 yaşındaki kızı da ilk kez duruşmaya geldi. Malek, mahkemede sık sık arkaya dönerek kızı ve ailesine baktı.

MİT'in ele geçirilen kamera ile ilgili raporuyla ilgili olarak Shahram Zargham Khoei ifadesinde şunları söyledi:

"İran'da devrim muhafızlarının PJAK'a yaptığı operasyonda, İran istihbaratının bazı vatandaşları sorgulamasında ve benzeri 5-6 kurumu ilgilendiren görüntülerin yer aldığı kamerayı bize vermişler, casusluk için Türkiye 'de kullanın demişler. Bu düşünülmesi gereken bir husus. Yazıklar olsun bizim memlekete. İran devletinin tüm kurumlarda kullandığı bir kamera mı var? Bu kamerada ifadesi alınırken görüntülenen terörist kadınlar, 16 Ocak 2011'de Türkiye'ye teslim edilmiş. Bunları İran makaları teslim etmeden en az 2-3 ay önce yakalamıştır. Bir süre araştırma yapmıştır. Bu durumda 2010 yılı sonunda kullanılan bu kamera bizim yakalandığımız 2011 yılının 8'inci ayına kadar hiç kullanılmadı mı?"

'Mahkeme Başkanı: Görüntüleri MİT mi ekledi?'

Khoei'nin savunması üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya, "Senin teorin ne? Kim, niye yüklesin? Görüntüleri MİT ekledi diye mi düşünüyorsun?" diye sordu. Shahram Zargham Khoei ise kameranın Iğdır ve Erzurum'da incelendiğini, burada birşey çıkmadığını, MİT'e gittikten sonra görüntünlerin ortaya çıktığını belirtti.

Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek ise Iğdır'da sadece 3 fotoğraf çektiklerini, Tuzluca'da fotoğraflarını çektiklerin yerlerin ise askeri tesis olmadığını iddia etti.

İranlı sanıkların avukatı Timurhan Gür, "İstihbarat çalışanları genelde ağzı sıkı olur ve ağzından cımbızla laf alırsın. Shahram buna çok aykırı. Bıraksanız sabaha kadar konuşur" demesi gülüşmelere neden oldu.

Mahkeme, TÜBİTAK'a gönderilen kamerada inceleme tamamlanmadığı için sanıkların tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi