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Ajan yanında Türk'e infaz

Almanya’daki Neo-Nazi skandalı, her gün yeni bulgularla daha da büyüyor. ajanlarından birinin olay yerine yakın olduğunu iddia etti.

16 Kasım 2011 02:00



T24- Almanya’daki Neo-Nazi skandalı, her gün yeni bulgularla daha da büyüyor. Dün de Alman basını 8’i Türk, biri Yunanlı esnaf cinayetinden altısında Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ajanlarından birinin olay yerine yakın olduğunu iddia etti.

Hatta 2006 yılında Halil Yozgat’ın (21) öldürüldüğü internet cafe cinayetinde ajanın olay mahalinde olduğu öne sürüldü. Frankfurter Allgemeine Gazetesi’ne göre sözkonusu muhbire el çektirilmesiyle birlikte cinayetler sona erdi.

Almanya’daki seri cinayetlerle ilgili tartışmalar sürüyor. Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın intihar eden neonaziler Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile teslim olan Beate Zschaepe’ye pasaport ve kimlik belgeleri verdiğinin iddia edilmesinin ardından bu kez de Hessen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı’nın bir ajanının işlenen 9 seri cinayetten altısında olay mahalinde olduğu bildirildi.


Hatta 2006 yılında Halil Yozgat’ın (21) öldürüldüğü internet cafe cinayetinde ajanın olay mahalinde olduğu öne sürüldü. Frankfurter Allgemeine Gazetesi’ne göre sözkonusu muhbire el çektirilmesiyle birlikte cinayetler sona erdi.

Almanya’daki seri cinayetlerle ilgili tartışmalar sürüyor. Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın intihar eden neonaziler Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile teslim olan Beate Zschaepe’ye pasaport ve kimlik belgeleri verdiğinin iddia edilmesinin ardından bu kez de Hessen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı’nın bir ajanının işlenen 9 seri cinayetten altısında olay mahalinde olduğu bildirildi.



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