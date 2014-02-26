Airbus'tan Türkiye'ye sert tepki

Airbus Başkanı Tom Enders, Türkiye'ye sert çıktı. Başkan Tom Enders, Türkiye'nin Airbus A400M'lerin teslimatı ile ilgili ileri sürdüğü şartların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'yi anlaşmada yer alan takvime uymamakla suçlayan Enders, "Umarım görüşmeler çabuk ve olumlu sonuçlanır, durum çok vahim, şayet bir sonuca varılmaz ise bu anlaşmazlık tüm sanayiyi etkiler" dedi.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Airbus Başkanı Tom Enders, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlediği basın toplantısında, Sevilla'da yapımına devam edilen askeri operasyon bölgesine indirme kabiliyetine sahip Airbus A400M'lerden birinin geçtiğimiz yılın son ayından beri Türkiye'ye teslimat için bekletildiğini vurguladı. Türkiye'nin bu teslimatı neden geciktirdiğini anlamadığını ve bu belirsizliğin diğer anlaşmalı ülkeleri de yakından etkilediğini iddia eden Tom Enders, bazı ülkelerin bu sorunun aşılabilmesi için devreye girdiğini belirtti.

Airbus'dan yapılan açıklamaya göre 2014 yılı içinde ikisi Türkiye, beş tanesi Fransa, iki tanesi İngiltere ve bir tanesi de Almanya olmak üzere 10 Airbus A400M nakliyat uçağının teslimatı programlandı. Türkiye'nin bu uçaklardan toplam 10 tane sipariş verdiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde verilen bir soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, Koca Yusuf adıyla bilinen ve havalandığında tam teçhizatıyla bir bölük (116 asker) askeri operasyon bölgesine indirme kabiliyetine sahip Airbus A400M'lerin tesliminin ertelendiğini açıklamış ve teslimin gecikmesinden dolayı ana yüklenici firma olan Airbus'a geçmişte olduğu gibi yaptırımların uygulanacağını vurgulamıştı.