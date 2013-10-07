Airbus, Japonya ile 9,5 milyar dolara anlaştı

Airbus ve Japonya Havayolları JAL, 9 buçuk milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı.

Akaryakıt tasarrufu hedeflenerek tasarlanan A350, Amerikan Boeing şirketinin 787 Dreamliner uçağına rakip olarak üretiliyor.

Dreamliner son aylarda yaşanan bir dizi teknik sorun nedeniyle kötü bir dönemden geçiyor.

Muhabirler, Airbus'la varılan anlaşmanın yakın zamana değin Japonya'nın havacılık pazarına hakim olan Boeing şirketine ciddi bir darbe indirdiği inancında.

Airbus CEO'su Fabrice Bregier, ''Japonya'dan bugüne değin aldığımız en büyük sipariş.'' diyerek memnuniyetini dile getirdi.



Anlaşma uyarınca Japonya Havayolları'nın 25 ilave uçak satın alma opsiyonu da bulunacak.

Son yıllarda havacılık endüstrisi, talepteki düşüş ve akaryakıt fiyatlarındaki keskin oynamalar nedeniyle sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Önde gelen havayolu şirketleri, maliyeti düşürerek karlılık oranlarını artırmanın yolunu akaryakıttan tasarruf sağlayan uçak modellerinde arıyor.

A350'nin bir önceki nesile kıyasla yüzde 25 daha az yakıt kullanacağını söyleyen Airbus, Japonya ile vardığı anlaşmanın öncesinde bu model için 725 adet sipariş aldı.

Airbus, ilk A350'leri 2014 yılının sonlarına doğru müşterilerine teslim etmeyi planlıyor.

Boeing'in 787 Dreamliner'ı bu yıl geçici olarak dünya çapında güvenlik soruşturmasına tabi tutulmuş ve uçakların seferleri askıya alınmıştı.

Bazı uçaklarda çıkan yangınların incelendiği soruşturmaya rağmen Dreamliner'ın popülerliğini koruduğunu söyleyen Boeing şirketi bugüne değin 950'nin üzerinde sipariş aldığını belirtiyor.