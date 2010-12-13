-AIRBUS, HIZLI İYİLEŞME ÖNGÖRÜYOR COLOMIERS (A.A) - 13.12.2010 - Avrupa havacılık şirketi Airbus, küresel havacılık sektöründe önümüzdeki 20 yılda 3 trilyon 200 milyar dolarlık (2,4 trilyon avro) uçak talebi olmasını bekliyor. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, 2029 yılına kadar dünya genelinde 3,2 trilyon dolar değerinde yeni yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını belirtilerek, bu rakamın yaklaşık 26 bin uçağa denk geldiği ifade edildi. Açıklamada, daha çevre dostu uçaklara artan talebe dikkat çekilerek, artışta gelişmekte olan ülkelerin taleplerinde görülen hızlı büyüme ile Asya'daki düşük maliyetli havayollarının genişlemesinin etkili olmasının beklendiği vurgulandı. Şirket yetkililerinin geçen yıl açıkladığı tahminlerde, 2009-2028 döneminde yaklaşık 3 trilyon 100 milyar dolar değerinde 25 bin adet uçağa ihtiyaç duyulacağını belirtmişlerdi. Airbus'un 2010-2029 dönemine ait sektöre yönelik tahminleri, Güney Fransa'da bulunan Colomiers'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Airbus'un Pazarlama Müdürü John Leahy burada yaptığı açıklamada, sektörde toparlanmanın tahmin edilenden daha güçlü olduğunu belirtti. Şirketin tahminleri, en büyük rakibi ABD'li havacılık firması Boeing'in uzun dönemli tahminlerine göre daha az iyimser. Boeing yetkilileri, 2010-2029 yıllarını kapsayan dönemde küresel havacılık sektöründe 3,6 trilyon dolar (2,7 trilyon avro) değerinde 30 bin 900 adet uçağa ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.