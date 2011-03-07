-AIRBUS GÖZÜNÜ ASYA-PASİFİK'E DİKTİ HONK KONG (A.A) - 07.03.2011 - Avrupa'nın ticari uçak üreticisi Airbus, Asya-Pasifik bölgesinin uçak satışında 2029'a kadar en büyük pazarı olmasını hedefliyor. Airbus'ın üretim stratejisi ve pazar tahminlerinden sorumlu başkan yardımcısı Chris Emerson, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında, havayolu yolcu trafiğinde 2029'a kadar yıllık ortalama yüzde 5,8, kargo taşımacılığında ise yüzde 7 büyüme beklediklerini belirtti. Airbus, daha önceki tahminlerinde yolcu trafiğinin yüzde 4,8, kargo taşımacılığının ise yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Emerson, uçak satışında Asya-Pasifik bölgesinin önümüzdeki 20 yılda en büyük pazarı olmasını hedeflediğini belirterek, söz konusu bölgenin uçak siparişlerinin üçte birini oluşturmasını beklediklerini kaydetti. Asya-Pasifik bölgesinin 2029 yılına dek 858,4 milyar dolar tutarında sipariş vererek Avrupa ve ABD pazarının önüne geçeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Emerson, bölgedeki havayolu şirketlerinin güçlü ekonomik büyüme, özelleştirme ve yolcu sayısının artmasına neden olan yaşam standartlarındaki artıştan yararlandığına dikkati çekti.