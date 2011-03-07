T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AIRBUS GÖZÜNÜ ASYA

07 Mart 2011 12:26

-AIRBUS GÖZÜNÜ ASYA-PASİFİK'E DİKTİ HONK KONG (A.A) - 07.03.2011 - Avrupa'nın ticari uçak üreticisi Airbus, Asya-Pasifik bölgesinin uçak satışında 2029'a kadar en büyük pazarı olmasını hedefliyor. Airbus'ın üretim stratejisi ve pazar tahminlerinden sorumlu başkan yardımcısı Chris Emerson, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında, havayolu yolcu trafiğinde 2029'a kadar yıllık ortalama yüzde 5,8, kargo taşımacılığında ise yüzde 7 büyüme beklediklerini belirtti. Airbus, daha önceki tahminlerinde yolcu trafiğinin yüzde 4,8, kargo taşımacılığının ise yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Emerson, uçak satışında Asya-Pasifik bölgesinin önümüzdeki 20 yılda en büyük pazarı olmasını hedeflediğini belirterek, söz konusu bölgenin uçak siparişlerinin üçte birini oluşturmasını beklediklerini kaydetti. Asya-Pasifik bölgesinin 2029 yılına dek 858,4 milyar dolar tutarında sipariş vererek Avrupa ve ABD pazarının önüne geçeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Emerson, bölgedeki havayolu şirketlerinin güçlü ekonomik büyüme, özelleştirme ve yolcu sayısının artmasına neden olan yaşam standartlarındaki artıştan yararlandığına dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24