-AIRBUS, GEÇEN YIL 574 ADET SİPARİŞ ALDI TOULOUSE (A.A) - 17.01.2011 - Avrupa havacılık firması Airbus, geçen yıl net 574 adet sipariş aldı. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, 2009 yılında 498 adet sipariş teslim eden Airbus'un, geçen yıl ise toplam 74 milyar dolar tutarında 574 adet sipariş aldığı ifade edildi. Açıklamada, 644 adet olan toplam siparişlerin 452 adedinin A320 model, 160'ının A330/A340/A350, 32'sinin ise A380 tipi uçaklar olduğu belirtilerek, söz konusu siparişlerin 70 adedinin iptal edildiği kaydedildi. Geçen yıl toplam 510 adet uçak teslimatı yapan şirketin, yalnızca Aralık 2010'da 186 adet sipariş aldığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 520-530 aralığında uçak teslim etmeyi planladıklarını ifade etti. Airbus firmasının ana ortağı Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay Şirketi'nin (EADS) üst yöneticisi (CEO) Louis Gallois ise geçen hafta yaptığı açıklamada, teslimatlar ve siparişler açısından 2010 yılının şirket için mükemmel bir yıl olduğunu belirtmişti. Şirketin en büyük rakibi ABD'li havacılık firması Boeing, 6 Ocakta yaptığı açıklamada, geçen yıl şirketin net 530 sipariş aldığını, 462 adet de teslimat yaptığını kaydetmişti.