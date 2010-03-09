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Ekonomi

Airbus A400M krizi çözüldü

Airbus A400M anlaşmasında bir dizi teknik sorun ve ertelemenin ardından en sonunda bir sonuca varıldı. Avrupa ülkeleri, projeye 3.5 milyar euroluk ek kaynak aktarımında uzlaşmaya vardı.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Airbus A400M anlaşmasında bir dizi teknik sorun ve ertelemenin ardından en sonunda bir sonuca varıldı. Avrupa ülkeleri, projeye 3.5 milyar euroluk ek kaynak aktarımında uzlaşmaya vardı.



Projenin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ortağı, 3.5 milyar euroluk (yaklaşık 7.5 milyar TL) yardım paketi üzerinde anlaştı. Paket kapsamında Ankara, 111 milyon euroluk (232 milyon TL) ilk etapta planlanan ödemenin yanı sıra 83 milyon euro (173.5 milyon TL) dolaylı finansal yardım sağlayacak.    
     
Dolayısıyla Türkiye projeye ek olarak 194 milyon euro (405.5 milyon TL) daha aktarmış olacak.   
 
A400M projesinde her ülkenin, sipariş verdiği uçak sayısının proje kapsamında üretilecek toplam uçak sayısına oranına göre mali katkı yapması öngörülüyor.
 
Türkiye proje kapsamında 10 adet uçak için sipariş vermiş ve üzerine düşen yüzde 6’lık pay doğrultusunda 1 milyar 66 milyon euro maliyet üstlenmişti. Projede en büyük pay ise 60 uçakla Almanya’ya ait.    


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