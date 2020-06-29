Airbnb CEO'su: Ulaşım sektörü eskisi gibi olmayacak ancak yolculuklar artacak

Turizm ve konaklama platformu Airbnb’nin CEO’su Brian Chesky, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ulaşım ve turizm sektörlerine etkileri üzerine konuştu. Chesky, gelecekte ulaşım yollarını değişeceğini insanların daha az uçuş yapacağını ancak buna rağmen yolculukların sayısının artacağını söyledi.

Axios'a konuşan Chesky, küresel seyahat yollarının Covid-19 pandemisinden sonra bir daha eskisi gibi olamayacağını söyledi. Seyahat yollarının 2008'deki Büyük Buhran'a göre bile daha derin değişimler yaşayacağını söyleyen Chesky, "İnsanlar artık uçaklara binmiyor, sınırları geçmiyor, yalnızca iş için seyahatler yapmıyor" dedi. Araçla yolculuğun öne çıktığını söyleyen Chesky insanların kısa mesafeli seyahatler yaptığını, evlerde ve uzun süreler kaldığını söyledi.

Chesky pandemi sonrası öngörülerine şöyle devam etti: İnsanlar bir gün uçaklara dönecek ancak nerelere gidildiği konusu bence kalıcı bir değişime uğrayacak. İnsanlar eskiden tatil merkezlerine seyahat eder, oranın turistik bölgelerinde kalırdı. Bence bu oran düşecek, insanlar daha küçük yerlere seyahat etmeye başlayacak

Airbnb CEO'su ulusal parkların yeni dönemde ziyaretçi akımına uğrayabileceğini söyledi.