Airbnb ayrımcılıkla mücadele için misafirlerin isimlerini gizleyecek

Konaklama uygulaması Airbnb, ayrımcılıkla mücadele için misafirlerin isimlerini gizlemeye karar verdi.

22 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre ev sahipleri, misafirin rezervasyon talebini onaylayana kadar sadece ad ve soyadın baş harflerini görecek. Sadece ABD'nin Oregon eyaletinde uygulamaya konulacak değişiklik 31 Ocak'tan sonra devreye girecek ve en az iki yıl süreyle geçerli olacak.

Ev sahipleri, Afrika kökenli Amerikalıların rezervasyonlarını yüzde 16 daha az onaylıyor

Airbnb'de ayrımcılık yapıldığı daha önce yapılan bir çalışmayla ortaya konmuştu.Harvard Üniversitesi'nde 2016'da yürütülen çalışma, Afrika kökenli Amerikalılarla özdeşleştirilen isimlere sahip kişilerin rezervasyonlarının, beyazlarla özdeşleştirilen isimlere sahip olanlara göre yüzde 16 daha az onaylandığını göstermişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre Airbnb aynı yıl, kullanıcıların bütün üyelere "saygılı ve önyargısız" bir şekilde yaklaşması gerektiren anlaşma hazırlamıştı. Platformda misafirlerin fotoğrafları, rezervasyon onaylanana kadar gizlenmeye başlanmıştı. Şirket tarafından 2020'de yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmayı kabul etmeyen 1,3 milyon kişinin engellendiğini duyurmuştu.

Platformda ayrıca ayrımcılığı tespit etmek için 2020 yazında Project Lighthouse adlı bir girişim başlatılmıştı.

Öte yandan Oregon'daki uygulama, eyalete bağlı Portland kentindeki üç siyahi kadının ayrımcılık sebebiyle Airbnb'ye açtığı davayla ilişkili. 2019'da davacılarla uzlaşan şirket, misafirlerin profil adlarının ev sahiplerine görüntülenme sürecinin gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Airbnb sözcüsü Liz DeBold Fusco, "Değişiklik neden sadece Oregon'da yapılıyor?" sorusuna cevap olarak 2019'daki davayı işaret etti. Fusco değişikliğin etkisinin henüz bilinmediğini ve ayrımcılıkla mücadelede olumlu bir gelişmeye yol açıp açmayacağını inceleyeceklerini söyledi.