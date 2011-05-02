Air France'ın kara kutusu bulundu

Fransız araştırmacılar, 2009 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde düşen Air France uçağının kara kutusunun yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Fransa hava kazaları araştırma dairesinden yapılan açıklamada, kara kutunun dün sabah "teşhis edildiği ve yerinin tespit edildiği" belirtildi, açıklamanın yanında yer alan fotoğrafta, deniz yatağında kısmen kuma gömülü kırmızı bir silindir görülüyor.

Araştırmacılar, kara kutunun, 1 Haziran 2009'da meydana gelen kazanın nedeninin anlaşılmasına yardım edeceğini ümit ediyorlar.

Fransa Ulaştırma Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet, geçen ay, 2009 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde düşen Air France uçağının büyük bir parçasının yerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Kazada, bir Türk yolcu dahil olmak üzere 228 kişi hayatını kaybetmişti.