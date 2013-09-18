Air France, 2 bin 800 çalışanı işten çıkartacak

Dünyanın en büyük havayolu taşıma şirketlerinden Air France, 2 bin 800 çalışanı işten çıkartacağını açıkladı.

Air France yönetimi, işçi sendikasıyla müzakerelerin sürdüğünü belirterek, işten çıkartmaların "gönüllü ayrılma" yöntemi ile olması için çalıştıklarını bildirdi. Yönetim, "yeteri kadar verim alınamadığı" gerekçesiyle şirkette kadro indirimine gidilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Air France, önümüzdeki dönemde 350'si pilot, 700'si kabin görevlisi ve bin 750'si yer görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 800 çalışanı işten çıkartmayı planlıyor.

Şirket son iki yıl içinde kadrosunda 5 bin 600 kişilik indirime gitti. Fransız şirketinde, geçici işçilerle birlikte şu an 100 bin 700 kişi çalışıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde harcamalarında 2 milyar avro tasarrufa gitmeyi hedefleyen şirketin 2012 yılında borçları 6,54 milyar avroya çıkmıştı. Şirket, bu zararı 2014 yılı sonuna kadar 4,5 milyar avroya indirmeyi planlıyor.