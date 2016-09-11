Air Berlin de uçaklarında Galaxy Note 7'yi yasakladı

Bataryasındaki hatadan kaynaklı şarj esnasında yaşanan bazı patlamalar nedeniyle İskandinavya Havaylları SAS'tan sonra Air Berlin'de Samsung Galaxy Note 7 telefonuyla uçağa binilmesini yasakladı.

Alman Bild gazetesine açıklama yapan Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin'in yöneticisi, "Yolcu ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliğimiz" dedi.



İsveç, Danimarka ve Norveç’in ortak havayolları olan İskandinavya Havayolları (SAS) da Samsung'un piyasaya çıkardığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesine yasak getirmişti.



Bataryasındaki hatadan kaynaklı olarak şarj sırasında yaşanan bazı patlamalar nedeniyle Galaxy Note 7 için yasak getirdiklerini duyuran SAS Basın Müdürü Fredrik Henriksson, Samsung Galaxy Note 7 kullanıcılarının cihazlarıyla birlikte uçağa hiçbir şekilde binmemesi ve uçak altı bagaja vermemesi gerektiğini belirtmişti.



Henriksson, bu uygulamanın uçağın yangın riskine karşı alınan tedbir olduğunu kaydederek, yolcuların güvenliği için böyle karar aldıklarını ve yolcuların kendilerini anlayacağını umduğunu ifade etmişti.



Norveç Havayolları da yolcuların Samsung Galaxy Note 7 ile uçağa binilmesini yasakladı.