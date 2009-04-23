Ailevi sorunlar ve çocuk

Soru: Merhaba; benim oğlum bir yaşında. Eşimle aramızda son zamanlarda çok problem yaşıyoruz ve bu genelde dış etkenlerden kaynaklanıyor. Eşim bu problem karşısında fazla tepkili olduğu için beni de duygusal olarak çökertiyor. Günün büyük kısmını oğlumla geçiriyorum çok sabırlı bir anne olmama rağmen son zamanlarda sinirli davranıyorum ve bu da oğluma yansıyor. Çığlık atmaya başladı, sürekli bağırıyor, gece dahi çığlıkla ağlıyor. Bir şey istediğinde de aynı şekilde davranıyor. Lütfen bana yardımcı olun. Neler yapabilirim?



Gönderen: Ebru D.



Cevap



Sayın Ebru Hanım,



Eşinizle yaşadığınız sorunların çocuğunuzla ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini bizimle paylaşmışsınız. Nasıl ki huzurlu bir aile ortamı çocuğun gelişimini olumlu yönde etkilerken, huzursuz bir aile ortamının da çocuğa birtakım etkileri olacaktır. Araştırmalar, anne baba arasında iyi ve saygılı bir evlilik ilişkisi olduğunda anne babanın çocuklarını daha çok takdir ve teşvik ettiğini, daha az kusur bulup daha az azarladığını göstermektedir. Böyle bir aile ortamı da çocuğun kişilik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.



Eşinizle aranızdaki sorunları çözümleme şansınız olup olmadığını bilemiyoruz ancak ailenizin mutluluğu ve huzuru için bir çözüm yolu bulabilmeniz önemlidir. Yaşadıklarınızdan etkilendiğinizi ve eskisi kadar sabırlı olamadığınızı belirtmişsiniz. Sizin tavırlarınız çocuğunuzu da etkiliyor ve evde yaşanan bu huzursuzluktan o da sizin kadar etkileniyor. Yaşı çok küçük olduğu için hissettiklerini kelimelerle size ifade edemiyor ve hareketleriyle (örneğin, bağırarak, ağlayarak, sinirlenerek) size anlatmaya çalışıyor. Sizin ona karşı tavrınızdaki değişiklik de oğlunuzun bu tarz davranışlarını tetikliyor olabilir.



Size tavsiyemiz bu dönemde eşinizle sorunlarınızı konuşmanız ve hepinizin iyiliği için bir çözüme kavuşturmanız. Geleceğini ve mutluluğunu düşünmeniz gereken bir yavrunuz da olduğu için uzlaşmaya varabilmeniz önemlidir. Oğlunuzun bu dönemde size daha çok ihtiyacı olacaktır. Bu yüzden oğlunuzla beraber oyunlar oynayın, onu sevdiğinizi belli edin, yakınlık gösterin. Babasıyla da vakit geçirmesi için fırsatlar yaratın. Çocuğunuzun iyiliği için aranızdaki sorunları onunla birlikteyken konuşmamaya ve onun yanında tartışmamaya özen gösterin. “Çocuktur anlamaz” diye düşünmeyin. Çocuklar çevrelerinde olup bitenlere karşı oldukça duyarlıdır ve siz anlamadığını düşündüğünüz birçok şeyi anlayabilirler.



Oğlunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

