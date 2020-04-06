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Ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan Demet Akalın, eve kebapçı çağırdı

06 Nisan 2020 09:58

Şarkıcı Demet Akalın, Koronavirüs'ün Türkiye’ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt’la kendisini evine kapattı. Günlerdir evde olan ve Instagram hesabından "Evde kalın, kendinizi izole edin" çağrısı yapan Akalın, eve çalışanlarıyla birlikte kebapçı çağırdı.

Sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Akalın, bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın’a tepki geldi. Kebabı pişiren ustanın maskeli olduğu, fakat Demet Akalın ve eşinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.

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