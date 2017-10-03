Ailesinin SMA hastası Tunahan için açtığı Instagram hesabı çalındı: Vicdansız, tüm emeklerimi bitirdi!

Spinal müsküler atrofi (SMA) hastası Tunahan'ın ailesi "İlaç için 2 milyon liraya ihtiyaç var" diyerek açtığı "tunahanyürüsün" Instagram hesabı çalındı. Hırsız Tunahan’ın Instagram hesabını kullanarak para istedi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Tunahan’ın annesi Tuğba Şenyurt, “Şahsın Instagram’da paylaştığı banka hesap bilgilerini bloke ettirdik. Tunahan Şenyurt adıyla ‘tunahanacanver’ diye yeni hesap açtık. Vicdansız tüm emeklerimi bitirdi” dedi.

Tek çare o ilaç

Milliyet, 23 Eylül’de “İlk doz için 2 milyon lazım” başlığıyla duyurduğu haberde, ‘SMA Tip 2’ teşhisi konulan Tunahan ve ailesinin mücadelesine yer vermişti. İstanbul Küçükçekmece’de oturan Tuğba - İbrahim Şenyurt çiftinin oğlu Tunahan’a 9 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulmuştu. Doktorlar aileye Tunahan’ın en fazla iki yaşına kadar yaşayacağını söylese de şu an 3.5 yaşında olan Tunahan’ın annesi Tuğba Şenyurt, “Oğlumun yaşaması için tek çare Amerika’dan gelecek ilaç. Bu ilaç birçok ülkede SMA hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Ama ilaç ruhsat almadıklarından Türkiye getirilemiyor. Başlangıçta dört doz ilaç almamız gerekiyor, bu da 2 milyon lira. Bu parayı bulmak ve oğlumu yaşatmak için yardım kampanyası başlattım” demişti.

Dünyada 10 bin kişide bir görülen “spinal müsküler atrofi” (SMA) hastası çocukları Tunahan’ın hayatta kalması için 10 Ağustos’ta valilik onaylı yardım kampanyası başlatan Şenyurt ailesi, 380 bin lira toplayabilmişti. Haberin Milliyet’te yer almasından sonra yaşanan olay aileyi şoke etti. Anne Şenyurt’un kampanya duyuruları yaptığı, 2 binden fazla takipçisi olan “tunahanyürüsün” adlı Instagram hesabı çalındı.

Hesabı çalan kişi, yardım etmek isteyenlere Tunahan için açılan banka hesabının dolduğunu söyleyerek yeni hesap numarası vermeye başladı. Hırsız, Tunahan’ın Instagram hesabını satışa çıkarırken, anne Tuğba Şenyurt savcılığa başvurdu.

"Amacı Tunahan'ı kullanıp, satmak"

Anne Şenyurt, oğlu adına açılan hesabın çalınması hakkında şunları anlattı:

“Bir anda Instagram hesabımızdan atıldım. ‘Çıkışınız yapıldı’ diye mesaj aldım, ne olduğunu anlamadım. Sonra Tunahan Şenyurt hesabında, ‘Tunahan’ın daha fazla takipçili bir hesaba ihtiyacı vardır. Sesimizi duyurun, 50 bin takipçiye ulaşmamız lazım’ diye paylaşımlar yapıldı. Hesabı çalan şahıs hakkında suç duyusunda bulundum. Şahsın Instagram’da paylaştığı banka hesabını bloke ettirdik. Tunahan Şenyurt adıyla ‘tunahanacanverin’ diye yeni hesap açtık. Ama vicdansız eski hesabımızdaki tüm emeklerimi yok etti. İlaç parasının toplanmamış olmamasının üzüntüsünü yaşarken, sayfam elimden gitti. Şahsın amacı, Tunahan’ı kullanarak daha fazla takipçi elde etmek ve onu satmaktı” diye konuştu.

SMA hastalığı nedir

SMA, bir grup kalıtsal kas hastalığına verilen isim. Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu bu hastalık ortaya çıkıyor. Kaslar hareket emrini alamadıklarından çalışamıyor ve zayıflıyor. Tüm kol ve bacak kasları, gövde ve bazı solunum kasları bu hastalıktan etkileniyor.

Nasıl destek olabilirsiniz?

Valilik izniyle 10 Ağustos’ta başlatılan 2 milyon liralık yardım kampanyasının 380 bin lirası toplandı. Tunahan’ın ilacı almasına destek olmak için hesap numarası:

Şube adı: İş Bankası / Şube kodu: 1287

Hesap no: 0126761

IBAN: TR13 0006 4000 0011 2870 1267 61

Hesap adı: Tunahan Şenyurt