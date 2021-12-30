Ailesinin kimlik çıkarmadığı 74 yaşındaki Elif Gezer: Yıllardır varım ama hiç yaşamadım; yaşayan bir ölüyüm

Gaziantep'te, ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan 74 yaşındaki Elif Gezer, hastalandığında tedavi olamadığını ve Koronavirüs aşılarını yaptıramadığını belirterek yardım istedi.

Gaziantep’te yaşayan 74 yaşındaki Elif Gezer, küçük yaşlarda ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle, aynı isme sahip olduğu kız kardeşiyle ortak kimlik kullanıyor. Kimliği olmadığı için tedavi olamadığını ve Koronavirüs aşılarını yaptıramadığını belirten Gezer, “Oğlum bana kimlik çıkarmak için çok uğraştı, sonra da hasta olup öldü. Kimliğimi çıkarınca oğlumun mezarına giderek, 'Sen öldün ama annen yaşıyor' diyeceğim” ifadelerini kullanarak yetkililerden destek istedi.

"Varım ama aslında yokum"

Kız kardeşiyle aynı kimliği kullandıklarını söyleyen Elif Gezer, “Benim ismim Elif, ben varım ama aslında yokum. Çünkü benim kimliğim yok, ailem küçükken bana kimlik çıkarmadı. Biz, kız kardeşimin kimliğini ortak kullanıyoruz. Ben 10 yıldır kendi kimliğimi çıkarmak, var olduğumu kanıtlamak için uğraşıyorum ama sonuç alamadım. Allah rızası için bana yardım edin, kimliğimi çıkarmak istiyorum. Benim kimliğimi verin ki ben insanlığıma kavuşayım. Ben varlığıma kavuşayım, ben de 'benim' diyeyim. 'Bu dünyada bir insan daha var oldu' diyeyim. Ben yıllardır varım ama bugüne kadar hiç yaşamadım. Yaşayan bir ölüyüm” dedi.

"Ölsem mezara bile koyamazlar"

Hastalandığında, kimliği olmadığı için çok büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Gezer, “Kimliğim olmadığı için hastanelere bile gidemiyorum, geceleri yatamıyorum. Koronavirüs aşılarımı bile yaptıramıyorum. Kimlik kardeşimde olduğu için o aşıları yaptırıyor, o yaptırınca ben de yaptırmış gibi görünüyorum. Ben ölü müyüm yoksa diri miyim bilmiyorum. Ben yaşamıyorum resmen. Benim bedenim yaşıyor ama resmiyette yokum. Ölsem kimliğim olmadığı için beni mezara bile koyamazlar. Çünkü kimliğim yok. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Sadece bize yardımcı olsunlar ki kimliğime kavuşayım” ifadelerini kullandı.

"Kimliğim çıkarsa ilk önce oğlumun mezarına gideceğim"

Kimliğini çıkarmak için oğlunun çok çaba sarf ettiğini ve bu süreçte hastalanarak hayatını kaybettiğini de ifade eden Elif Gezer şunları kaydetti:

“Oğlum benim kimliğimi çıkarmak için çok çalıştı, çok uğraştı ama olmadı. Sonrasında kanser oldu ve geçen haftalarda hayatını kaybetti. Benim kimliğim çıkarsa, ilk olarak oğlumun mezarına gideceğim. Oğluma kimliğimi götüreceğim. 'Oğlum Kenan, bak kimliğimi getirdim sana. Sen öldün ama annen yaşıyor. Kalk da gör ' diyeceğim. O benim kahrımdan öldü, çok uğraştı ama bana çare bulamadı”

"Koronavirüs aşılarımı yaptırmak ve tedavi olmak istiyorum"