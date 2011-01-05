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Dünya

AİLESİNE VE ÜLKESİNE ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN İNTİHAR ETTİ BOSTON (A.A)

05 Ocak 2011 09:58

-AİLESİNE VE ÜLKESİNE ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN İNTİHAR ETTİ BOSTON (A.A) - 05.01.2011 - Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de 44 yaşında intihar eden küçük oğlu Ali Rıza Pehlevi'nin, aşırı üzüntüden dolayı hayatına son verdiği bildirildi. Şah'ın büyük oğlu Rıza Pehlevi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Ali Rıza Pehlevi'nin, ülkesinin içinde bulunduğu sıkıntıların ve genç yaşta babasını ve kızkardeşini kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü atlatamadığını kaydetti. Rıza Pehlevi açıklamasında, kardeşinin, "yıllardır ailesinin ve ülkesinin başına gelen felaketlerin verdiği derin üzüntüyü atlatmak için uğraştığını ama başaramayıp 4 Ocak 2011 akşamı evinde intihar ettiğini" ifade etti. Olayı soruşturan yetkililer, bekar olan ve Harvard Üniversitesinde felsefe ve eski İran tarihi okuyan Ali Rıza Pehlevi'nin, 2 milyon dolar verip 2001'de satın aldığı evinde, kendisini silahla vurarak intihar ettiğini belirtiyor. Ali Rıza Pehlevi'nin kız kardeşi Leyla Pehlevi 31 yaşındayken, Londra'da 2001 yılında ilaç ile kokain aldıktan sonra kiraladığı büyük bir otel odasında ölü bulunmuştu. 1979'daki İran devrimi sonucu ülkesini terk etmek zorunda kalan Şah Muhammed Rıza Pehlevi ise Temmuz 1980'de Mısır'ın başkenti Kahire'de vefat etmişti.

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