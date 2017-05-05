Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar eden adamın sevgilisi: Baştan beri bana yalan söylemiş

Adana’da başka illerden evine çağırdığı ailesinden 5 kişiyi öldürüp sonra kendi canına kıyan Denizhan Dener’in (36) sevgilisi H.K. Dener’in ailesiyle aralarında bir husumet olmadığını ancak kendisini kandırdığını iddia etti. H.K., "6 yıldır beraberdik kimse bana karşı değildi. Denizhan’ın ailesiyle beraber beni istemeye geleceklerinden haberimiz yoktu. Sadece bu ayın 25’i ila 30’u arasında bir yemekte ailelerimiz tanışacaktı. Ben zaten şoktayım 6 yıldır bir insan nasıl bu kadar kişiyle oynar? Denizhan baştan beri bana yalan söylemiş" dedi.

Adana’da Denizhan Dener’in (36) evinde beş akrabasını öldürdükten sonra intihar etmesinin şoku sürüyor. Olayın ardından, annesi ve babası yıllar önce ölen Dener’in 6 yıllık sevgilisi H. K.’yi (25) istemesi için akrabalarını Seyhan ilçesinde bulunan evine çağırdığı, evde çıkan tartışma sırasında Dener’in katliam yaptığı iddia edilmişti.

Dener, emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76), halası Nursen Metin (68), kızları Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ile kuzeni Suphi Cengiz’i (38) öldürdükten sonra intihar etmişti. Hürriyet gazetesinden İdris Emen, Dener’in sevgilisi H. K. ve yaşamını yitiren Gönül Cengiz’in oğlu Nurettin Cengiz ile konuştu. Sabah saatlerinde olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken Adana Emniyeti’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri katliamın yaşandığı eve tekrar gelerek incelemelerde bulundu.

"Veda eder gibi konuştu"

Önceki gece olay yerine giderek sinir krizi geçiren Dener’in sevgilisi H.K. katliamın yaşandığı eve geldi ve kişisel eşyalarını topladı. Serin kanlı hali dikkat çeken K., şunları anlattı: "Denizhan bana Hatay’da halasıyla beraber yaşadığını ve Adana’da da bir evi olduğunu söylüyordu. Denizhan’la en son geçen hafta perşembe günü yüz yüze görüştük. Bana halalarının burada olduğunu onlarla ilgilendiğini ve yorgun olduğunu söyledi. Telefonla olay günü saat 7 gibi görüştük. Veda eder gibi konuştu. ‘Seni seviyorum, kendine iyi bak’ dedi. Bunun üzerine ben de Denizhan’ın evinde olduğunu düşünerek buraya geldim. Taksiden inince evin etrafında polis olduğunu gördüm. Sonra ifademi vermek için emniyete gittim."

Adana’ya annesi Gönül Cengiz ile kardeşi Suphi Cengiz’in cenazesini almaya gelen Nurettin Cengiz ise “Annem ve diğer halam pazartesi, kardeşim Suphi Cengiz de salı günü Adana’ya geldi. Saat 17.00’de kardeşimi aradım. İşle ilgili konuştuk. Her şey yolunda gidiyordu. Dener’in kız arkadaşının ailesiyle tanışacaklardı. Buraya geldiğimde annemi, kardeşimi, halamı ve kuzenimin cesetlerini gördüm. Acımız büyük” dedi. Ailesinin Dener’in sevgilisi H. K. ile evlenmesine karşı olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Cengiz, “Eğer ailem karşı çıksaydı Hatay’dan Adana’ya gelmezdi. Denizhan’ın şu hayatta iki halası vardı onları da öldürdü” dedi.

"Bana yalan söylemiş"

H. K., Dener’in ailesiyle aralarında bir husumet olmadığını ancak kendisini kandırdığını iddia etti: “Aileler arasında bir tartışma yoktu. 6 yıldır beraberdik kimse bana karşı değildi. Denizhan’ın ailesiyle beraber beni istemeye geleceklerinden haberimiz yoktu. Sadece bu ayın 25’i ila 30’u arasında bir yemekte ailelerimiz tanışacaktı. Ben zaten şoktayım 6 yıldır bir insan nasıl bu kadar kişiyle oynar? Denizhan baştan beri bana yalan söylemiş. Şu an çok kötü durumdayım. Denizhan bana medikal malzeme işiyle uğraştığını söylüyordu. Kuzeni ise ‘Denizhan sana yalan söylemiş. Sürekli Kıbrıs’a gidip geliyordu’ dedi. Bana Antakya’da halasıyla yaşadığını, Adana’ya da gelip gittiğini söylüyordu. Kuzeni Denizhan’ın kendileriyle yaşamadığını söyledi.”

"Vuracağını söyleyip 'Şaka yaptım' derdi"

Habertürk gazetesinden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, polis, katliamın ardından Denizhan Dener’in sevgilisinin ifadesine başvurdu. K.'nın, "Denizhan bana sürekli halalarını öldüreceğini söylerdi. Sebebini sorduğumda ‘Şaka yaptım’ derdi. Olay günü beni arayarak, ‘Seni çok seviyorum. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Kendine iyi bak’ dedi. Sonra telefonu kapattı. Ben de bir şeyler olduğunu anladım" dediği kaydedildi.

Komşusu: Kibar ve beyfendiydi

Dener’in bir buçuk yıl önce apartmanlarına taşındığını söyleyen komşular ise Dener’in son derece kibar ve efendi biri olduğunu söylüyor. Dener’in bir komşusu şunları anlattı: “Dener bir buçuk yıl önce buraya taşındı. Çok kibar ve efendi biriydi. Kimseye zararı yoktu. Pazartesi günü eniştesi ve halaları Dener’in evine misafirliğe geldiler. Çarşamba günü televizyon izlerken silah sesi duyduk. Ne olduğunu anlamadık” dedi.