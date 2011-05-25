-AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA 4 KEZ MÜEBBET SAKARYA (A.A) - 25.05.2011 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kardeşi, yengesi ve iki yeğenini tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istendi. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının, Akyazı Batakköy Mahallesi'nde, zanlı Yakup Yıldız'ın; kardeşi Erol (46), yengesi Hanife (45) ile bedensel engelli yeğeni Özlem (20) ve Elif Yıldız'ı (10) miras nedeniyle öldürmesi olayına ilişkin hazırladığı fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının fezleke doğrultusunda hazırladığı iddianamede, şüpheli Yakup Yıldız'ın, ölen babasının mirasından diğer kardeşlere pay verirken kendisine pay vermemesi nedeniyle kardeşi Erol Yıldız ile ihtilaf yaşadığı belirtildi. Öldürülen Erol Yıldız'ın şüphelinin oğlu Ali Yıldız'dan aldığı bir miktar borç parayı geri ödememesi ve aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle, şüpheli Yakup Yıldız'ın kardeşi Erol ve yeğeni Metin Yıldız'ı tehdit ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin 25 yıldan beri yaşadığı Hollanda'dan 4 Aralık 2010'da Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Şüphelinin kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesiyle kardeşi ve kardeşinin ailesini öldürmeye karar verdiğinin anlaşıldığı ve olay günü içi akaryakıt dolu bir pet şişe ve ruhsatsız tabancayla birlikte Kocaeli'deki evinden Akyazı ilçesine geldiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin yatsı namazı sonrasında silah zoruyla kardeşinin evine girdiği bildirildi. Yengesini silah zoruyla tehdit eden şüphelinin, 'engelli kızının rahatsızlandığı' bahanesiyle ilçede kırtasiyecilik yapan kardeşini eve çağırttığı ve oğlunun alacağına karşılık 7 bin avroluk senet imzalattırdığı anlatıldı. Şüphelinin daha sonra kardeşi Erol Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdüğü ve cinayetin ardından geride görgü tanığı kalmaması amacıyla yengesi Hanife'yi, başka bir odada yatan engelli yeğeni Özlem ve Elif Yıldız'ı da tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin beraberinde getirdiği akaryakıtla evde yangın çıkarmak istediği ifade edildi. Evde çıkan yangının kısa sürede söndüğü ve ertesi sabah Antalya'dan eve gelen Metin Yıldız'ın evin kapısını açamayınca ilkyardım ve itfaiye ekiplerinden yardım istediği bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi: ''Suçu kimlerin işleyebileceğine ilişkin detaylı araştırmalara başlandığında, şüpheli Yakup Yıldız'ın eylemi gerçekleştirebileceği düşünülerek, şüpheli 30 Aralık 2010'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uçağa binmek üzere beklemekte olduğu sırada yakalanmıştır.'' Cumhuriyet savcısı şüpheli Yakup Yıldız'ın, kardeşi Erol'u, yengesi Hanife, yeğenleri Özlem ve Elif'i tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede ayrıca, şüphelinin ''Konut dokunulmazlığını ihlal'' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar, ''Nitelikli yağma'' suçunu işlediği iddiasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar, ''Yakarak mala zarar verme'' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 12 yıla kadar, maktulun oğlu ve ailesini zincirleme olarak tehdit ettiği iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar ve ruhsatsız tabanca taşımak suçunu işlediği iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar olmak üzere, toplam 14 yıl 6 ay ile 35 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması da istendi. Yıldız'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.