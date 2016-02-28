Ailesinden 14 kişinin boğazını kesip intihar etti!

Hindistan'ına Thane kentinde 35 yaşındaki bir adam, anne-babası ve 7 çocuğu dahil ailesinden 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Mumbai'de muhasebecilik yapan Hasnin Warekar'ın yemeğe sakinleştirici ilaç kattığı ve sonra da evdekilerin uykuda boğazını kestiği belirtildi.

Olay, saldırıdan kurtulan kızkardeşin çığlıklarını duyan komşuların polis haber vermesiyle ortaya çıktı.

Polis sözcüsü Gajanan Laxman Kabdule AFP ajansına Warekar'ın kızkardeşinin ifadesine başvurmak istediklerini ancak hastaneye kaldırılan kadının "derin bir travma" içinde olduğunu söyledi.

Thane polis müdürü Ashutosh Dumbre de, Warekar'ın evdeki tüm kapıları sürgülediğini ve aile üyelerini uykuda öldürdüğünü tahmin ettiklerini belirtti.