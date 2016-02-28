T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ailesinden 14 kişinin boğazını kesip intihar etti!

Hindistan'da yaşanan olayda katilin, yemeğe ilaç kattığı belirlendi

28 Şubat 2016 18:40

Hindistan'ına Thane kentinde 35 yaşındaki bir adam, anne-babası ve 7 çocuğu dahil ailesinden 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Mumbai'de muhasebecilik yapan Hasnin Warekar'ın yemeğe sakinleştirici ilaç kattığı ve sonra da evdekilerin uykuda boğazını kestiği belirtildi.

Olay, saldırıdan kurtulan kızkardeşin çığlıklarını duyan komşuların polis haber vermesiyle ortaya çıktı.

Polis sözcüsü Gajanan Laxman Kabdule AFP ajansına Warekar'ın kızkardeşinin ifadesine başvurmak istediklerini ancak hastaneye kaldırılan kadının "derin bir travma" içinde olduğunu söyledi.

Thane polis müdürü Ashutosh Dumbre de, Warekar'ın evdeki tüm kapıları sürgülediğini ve aile üyelerini uykuda öldürdüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

ETİKETLER

hindistanailekatil14 kişiintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24