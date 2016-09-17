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Ailesi: Savcı Yiğit cezaevinde intihar etmedi, öldürüldü!

50 yaşındaki Seyfettin Yiğit, Emirsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi

17 Eylül 2016 19:51

Bursa’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit dün kaldığı cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği ileri sürülen Yiğit'in ailesi intihar iddialarını yalanlayarak, Yiğit'in cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Bursa'da yürütülen 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevine konulmuştu. Savcı Yiğit'in, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde dün kendini çamaşır ipi ile astığı öne sürüldü. Cansız bedeni koğuş arkadaşları tarafından bulunan Yiğit'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsi yapıldı. Yapılan otopsinin ardından 4 çocuk babası 50 yaşındaki Seyfettin Yiğit, Emirsultan Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

 

“Hayatı boyunca FETÖ ile mücadele etmişti”

 

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yiğit'in ailesi intihar iddialarına karşı çıkarak, Seyfettin Yiğit'in FETÖ örgütü ile ilgisinin olmadığını, hayatı boyunca FETÖ örgütüne karşı dik durduğunu, Yiğit'in cinayete kurban gittiği ileri sürdü. "Cumhurbaşkanımıza ve bize yazdığı mektup henüz ulaşmadı" diyen Seyfettin Yiğit'in kızı Ayça Yiğit, "Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Babam hayatı boyunca bu örgütün karşısında olmuş birisidir. Bu kesinlikle bir intihar değil, cinayettir. Kendisi kesinlikle bunu yapacak birisi değildir. Tamamen dinine bağlı bir kişiydi. Biz onun aklanacağına inanıyorduk ama olmadı, onu elimizden aldılar" dedi.

Ayça Yiğit

 

“Çok bilgisi vardı, susturulmaya çalışıldı”

 

Savcı Seyfettin YiğitAyça Yiğit, "Çok bilgisi vardı. Susturulmaya, bastırılmaya çalışıldı. Biz kendisiyle ölmeden bir gün önce görüştük. Kimseden yardım istemiyordu. Cezaevi içerisini bize anlatmıyordu. Baskı olup olmadığını bilemiyoruz. Bize yazdığı bir sürü mektup var, bunların da elimize ulaşacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdığını biliyoruz. Mektupları henüz almadık, içeriğini bilmiyoruz fakat onların intihar mektubu olmadığına eminiz" dedi.

Seyfettin Yiğit'in 11 yaşındaki oğlu Emiralp Yiğit, "Babam ölmeden bir gün önce görmüştüm. Her yerde intihar diye yazıyor ama onların hepsi yalan, yanlış haberler. Babam ölmedi, öldürüldü. Bu bir cinayettir. Şerefli bir savcıydı" dedi. Seyfettin Yiğit'in eşi Ayşe İlknur Yiğit, "Bende emanetleri var, 4 tane evladını onun ilmi ve ahlakı yolunda yetiştireceğim. Hakkım ona sonuna kadar helal olsun" dedi.

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