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Yaşam

Ailesi okula gödermedi, evden kaçıp polise sığındı

"Kız çocuğunun bu kadar okuması yeter"

07 Ağustos 2017 17:19

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu, ailesinin eğitime devam etmesine izin vermediği için evden kaçıp polise sığındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde oturan E.Ç., ortaokulu bitirdikten sonra Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına girdi. İyi bir puan alan E.Ç. tercihlerini yapmak için okula gitmek istedi.

"Tek hayalim okuyup iyi bir yere gelmek"

İddiaya göre anne M.Ç. ile baba S.V.Ç. 'Kız çocuğunun bu kadar okuması yeter' diyerek karşı çıktı. E.Ç. de bunun üzerine evden kaçarak polise sığındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Tek hayalinin okuyup iyi bir yere gelmek olduğunu anlatan E.Ç. anne ve babasının buna izin vermediği için evden kaçtığını söyledi. Eve gitmek istemediğini söyleyen E.Ç. adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis, E.Ç.'nin durumu ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

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