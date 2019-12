Ailesi odaya kapattı, nişanlısı tecavüz etti

Sivas'ın Suşehri İlçesi’nde, zorla evlendirilmek istenen ve şiddet gören 16 yaşındaki N.D., polise giderek ailesi hakkında şikayetçi oldu. Talihsiz kızı cinsel ilişkiye zorladıkları öne sürülen baba Yücel D., anne Dursaliye D., hala Selver D. ile tecavüz ettiği doktor raporuyla ortaya çıkan nişanlısı Yaşar Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Suşehri merkezindeki Yalnızbağlar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan N.D., iki ay önce görücü usulüyle 32 yaşındaki Yaşar Y. ile nişanlandı. Ancak N.D., bir süre sonra ailesine Yaşar Y. ile evlenmeyi istemediğini söyledi. Bunun üzerine, annesi 40 yaşındaki Dursaliye D. ile babası 42 yaşındaki Yücel D. ve halası Selver S., kızları N.D.'yi ikna etmek istedi. Sonuç alamayan aile, nişanlısı Yaşar Y.’yi evlerine çağırarak, iddiaya göre kızlarıyla birlikte bir odaya kapattı.



Aile, düğünün yapılabilmesi için gencin, kızlarıyla zorla ilişkiye girmesine izin verdi. Direnen N.D. iddiaya göre tüm çabalarına karşın nişanlısının tecavüzünden kurtulamadı. Buna rağmen evliliği istemeyen N.D. ailesinin şiddetiyle karşılaştı. Dövülen genç kız, merkez polis karakoluna giderek ailesinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine, baba Yücel D., anne Dursaliye D., halası Selver S., nişanlısı Yaşar Y. ve nişanlısının annesi Mintina Y. gözaltına alındı. Suşehri Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suşehri Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yücel D., Dursaliye D., Selver S. ve Yaşar Y. ‘küçük çocuğa cinsel istismara sebep olmak, evlenmek amacıyla çocukları cinsel beraberliğe zorlamak ve tecavüz’ suçlarından tutuklanarak Şebinkarahisar Cezaevi’ne gönderildi. Zanlılardan Mintina Y. ise serbest bırakıldı.



Zorla evlendirilmek istenen, bu nedenle cinsel ilişkiye zorlanan ve kendi ailesinin evinde, nişanlısının tecavüzüne maruz kalan N.D.’nin ise Sivas Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yetiştirme Yurdu’na gönderileceği belirtildi.